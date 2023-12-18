РФ повністю зруйнувала Авдіївський коксохім — Метінвест

Через руйнування, завдані російськими обстрілами, Авдіївський коксохімічний завод буде неможливо відновити після закінчення війни.

Відновити Авдіївський коксохім буде неможливо

Завод під контролем української армії. Він був неодноразово обстріляний Росією. Вони гатили по ньому з усього, що мають. Я думаю, що відновити завод буде неможливо, - сказав гендиректор "Метінвесту" Юрій Риженков. Поширити

Він додав, що навряд чи потрібно буде відбудовувати завод у тому вигляді, в якому він був до вторгнення.

Риженков уточнив, що найбільшими споживачами коксу Авдіївського коксохіму були "Азовсталь" та "ММК ім. Ілліча" - за його словами, про їх відновлення в осяжному майбутньому не йдеться, "поки ми ще не повернулися в Маріуполь"

Гендиректор "Метінвесту" додав, що компанія планує відновити "Азовсталь", але це буде вже зовсім інший завод.

Риженков, коментуючи тему відновлення "Азовсталі", також заявив, що після закінчення війни металургія залишиться частиною Маріуполя, але вже не буде його основою. Маріуполь, за його словами, може бути курортним містом.

Туризм може бути головним сектором економіки міста. Потенціал також є у машинобудуванні, кораблебудуванні, науці, - додав він. Поширити

Але він підкреслив, що це залежатиме від того, на яких умовах завершиться війна.

Бої за Авдіївку

Нагадаємо, війська РФ на початку жовтня суттєво активізували бої у районі Авдіївки. Цей наступ вважається наймасштабнішим з 2014 року.

Як раніше заявляв головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний, окупанти втратили в боях за Авдіївку щонайменше 10 тисяч солдатів. При цьому президент Володимир Зеленський зауважував, що російські втрати в районі Авдіївки більші, ніж у Бахмуті.

Українські військові пояснювали, що війська РФ не зможуть захопити Авдіївку, якщо не візьмуть територію Авдіївського коксохімічного заводу. Наприкінці листопада та на початку грудня російські пропагандисти стверджували, нібито мають успіх у районі коксохіму. Проте 3 грудня воїни 47-ї окремої механізованої бригади спростували чутки про нібито просування окупантів на території цього заводу. Захисники наголосили, що він під контролем ЗСУ.

Додамо, що зараз по всій лінії фронту в районі Авдіївки тривають запеклі бої, проте особливу увагу російські окупанти приділяють Степовому, що на північний захід від міста. Інтервенти хочуть захопити його, щоби перерізати логістику Сил оборони.