РФ полностью разрушила Авдеевский коксохим — Метинвест

Восстановить Авдеевский коксохим будет невозможно

Завод находится под контролем украинской армии. Он был неоднократно обстрелян Россией. Они били по нему из всего, что имеют. Я думаю, что восстановить завод будет невозможно, – сказал гендиректор "Метинвеста" Юрий Рыженков. Поделиться

Он добавил, что вряд ли нужно будет отстраивать завод в том виде, в каком он был до вторжения.

Рыженков уточнил, что крупнейшими потребителями кокса Авдеевского коксохима были "Азовсталь" и "ММК им. Ильича" - по его словам, об их восстановлении в обозримом будущем речь не идет, "пока мы еще не вернулись в Мариуполь"

Гендиректор "Метинвеста" добавил, что компания планирует восстановить "Азовсталь", но это будет уже совсем другой завод.

Рыженков, комментируя тему возобновления "Азовстали", также заявил, что после окончания войны металлургия останется частью Мариуполя, но уже не будет его основой. Мариуполь, по его словам, может оказаться курортным городом.

Туризм может быть основным сектором экономики города. Потенциал также находится в машиностроении, кораблестроении, науке, - добавил он. Поделиться

Но он подчеркнул, что это будет зависеть от того, на каких условиях завершится война.

Бои за Авдеевку

Напомним, войска РФ в начале октября существенно активизировали бои в районе Авдеевки. Это наступление считается самым масштабным с 2014 года.

Как ранее заявлял главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный, оккупанты потеряли в боях за Авдеевку по меньшей мере 10 тысяч солдат. При этом президент Владимир Зеленский замечал, что российские потери в районе Авдеевки больше, чем в Бахмуте.

Украинские военные объясняли, что войска РФ не смогут захватить Авдеевку, если не примут территорию Авдеевского коксохимического завода. В конце ноября и начале декабря российские пропагандисты утверждали, что якобы имеют успех в районе коксохима. Однако 3 декабря воины 47-й отдельной механизированной бригады опровергли слухи о якобы продвижении оккупантов на территории этого завода. Защитники подчеркнули, что он находится под контролем ВСУ.

Добавим, что сейчас по всей линии фронта в районе Авдеевки продолжаются ожесточенные бои, однако особое внимание российские оккупанты уделяют Степовому, что северо-западнее города. Интервенты хотят захватить его, чтобы перерезать логистику сил обороны.