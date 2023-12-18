Как Авдеевка связана с президентскими выборами в РФ – объяснение ГУР

По словам представителей Главного управления разведки Минобороны, накануне президентских выборов в РФ в марте следующего года преступная армия РФ получила приказ любой ценой захватить Авдеевку в Донецкой области.

Путин стремится продемонстрировать россиянам успехи в войне накануне выборов

По словам представителя ГУР Андрея Юсова, преступная кремлевская диктатура уделяет очень большое значение имитации предстоящих выборов президента в стране-агрессоре в марте следующего года.

Юсов объяснил, что обострение в районе Авдеевки Донецкой области, где подразделения российских окупантов бросают в бой, несмотря на страшные потери, является примером демонстрации готовности командования преступной армии РФ любой ценой добиваться выполнения политических целей Кремля.

Юсов считает, что Путину нужно показывать достижения, но похвастаться нечем.

Тем не менее, Путин не жалеет российских оккупантов и продолжает ставить задачи методами "жуковщины" и "сталовщины", - отмечает представитель ГУР. Поделиться

Что происходит в районе Авдеевки

По словам спикера ОСУВ "Таврия" Александра Штупуна, российские военные преступники уменьшили количество собственных атак в районе Авдеевки.

Он отметил, что при проведении атак российские военные преступники используют большое количество пехотных подразделений и военной техники.

Штупун добавил, что российские оккупанты также активно задействуют дроны и авиацию. За сутки было зафиксировано 15 вражеских авиаударов.

Количество штурмов уменьшилось, но враг вчера действовал большим количеством пехоты и бронетехники в одной атаке. То есть их стало по количеству меньше, но они стали более массовыми - больше пехоты и больше брони, танков и боевых бронированных машин, - отметил представитель ОСУВ "Таврия". Поделиться

При этом, по его словам, если раньше бронетехника оставалась с пехотой и как-то прикрывала ее, то сейчас после высадки десанта техника начинает отходить назад.