Армия РФ теряет под Авдеевкой до 400 солдат ежедневно — спикер ВСУ

Ежедневно российские подразделения теряют под Авдеевкой 300-400 человек мертвыми и ранеными и большое количество военной техники. Окружить этот населенный пункт у них не выходит.

Враг несет колоссальные потери в живой силе под Авдеевкой

Реальной угрозы оцепления оккупантами Авдеевки пока нет, ежедневно в этом районе россияне теряют 300-400 человек убитыми и ранеными.

Об этом сообщил спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона.

Пока мы стойко держим оборону. Угроза оцепления, прорыва всегда есть. Но мы подтягиваем резервы, мы переформатируемся, мы наносим урон врагу. Каждый день он там теряет 300-400 человек мертвыми и ранеными и очень много военной техники. Поделиться

Поэтому о какой-то реальной угрозе окружения речь идти не может. Поделиться

Вместе с тем Штупун сообщил, что в районе Роботиного Запорожской области за последние 3 дня украинские военные взяли в плен две большие группы оккупантов численностью около 5 человек.

Они показались не только с радостью, но практически без боя. Двое наших военнослужащих взяли в плен гораздо большую группу окупантов. Нравственное состояние на том направлении и вообще надломлено и они готовы сдаваться без особого боя. Одна группа просто вышла сдалась "на голос": было сделано несколько очередей в воздух, и они сдались, – рассказал спикер. Поделиться

Что известно об успехах ВСУ на Таврическом направлении

По информации пресс-центра Сил обороны Таврического направления, в течение суток враг нанес 16 авиаударов по позициям украинских военных, провел 60 безуспешных попыток атак и 906 раз обстрелял позиции ВСУ.

В частности, украинскими военными были отбиты 14 вражеских атак к востоку от Новобахмутовки Степного, Авдеевки, а также 17 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

Украинские военные продолжают сдерживать попытки вражеского наступления в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где было отбито 5 попыток вражеских атак.

ВСУ также отразили атаку российских оккупантов юго-западнее Старомайорского.

В Запорожской области были отбиты 3 атаки преступной армии РФ вблизи Роботиного и к югу от Гуляйполя.

Потери врага на Таврическом направлении в течение суток составили:

Украинские военные ликвидировали еще 408 российских окупантов и еще восьмерых взяли в плен.

Кроме этого были уничтожены 42 единицы вражеской военной техники:

2 танка,

10 ББМ,

5 артсистем,

2 РСЗО,

1 ПТРК,

17 БпЛА,

3 автомобиля,

2 единицы спецтехники и 5 складов боеприпасов.

Еще 37 единиц вражеской военной техники получили существенные повреждения.