Армия РФ теряет под Авдеевкой до 400 солдат ежедневно — спикер ВСУ

Ежедневно российские подразделения теряют под Авдеевкой 300-400 человек мертвыми и ранеными и большое количество военной техники. Окружить этот населенный пункт у них не выходит.
Враг несет колоссальные потери в живой силе под Авдеевкой
Реальной угрозы оцепления оккупантами Авдеевки пока нет, ежедневно в этом районе россияне теряют 300-400 человек убитыми и ранеными.
Об этом сообщил спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона.
Вместе с тем Штупун сообщил, что в районе Роботиного Запорожской области за последние 3 дня украинские военные взяли в плен две большие группы оккупантов численностью около 5 человек.
Что известно об успехах ВСУ на Таврическом направлении
По информации пресс-центра Сил обороны Таврического направления, в течение суток враг нанес 16 авиаударов по позициям украинских военных, провел 60 безуспешных попыток атак и 906 раз обстрелял позиции ВСУ.
В частности, украинскими военными были отбиты 14 вражеских атак к востоку от Новобахмутовки Степного, Авдеевки, а также 17 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.
Украинские военные продолжают сдерживать попытки вражеского наступления в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где было отбито 5 попыток вражеских атак.
ВСУ также отразили атаку российских оккупантов юго-западнее Старомайорского.
В Запорожской области были отбиты 3 атаки преступной армии РФ вблизи Роботиного и к югу от Гуляйполя.
Потери врага на Таврическом направлении в течение суток составили:
Украинские военные ликвидировали еще 408 российских окупантов и еще восьмерых взяли в плен.
Кроме этого были уничтожены 42 единицы вражеской военной техники:
2 танка,
10 ББМ,
5 артсистем,
2 РСЗО,
1 ПТРК,
17 БпЛА,
3 автомобиля,
2 единицы спецтехники и 5 складов боеприпасов.
Еще 37 единиц вражеской военной техники получили существенные повреждения.
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