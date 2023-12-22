Какие последствия возможного захвата Авдеевки оккупантами — прогноз разведки Эстонии

Захват Авдеевки в Донецкой области российскими войсками возможен, но это не даст оккупантам большого оперативного успеха.

В Генштабе Эстонии оценили последствия возможного захвата Авдеевки оккупантами

Россия является активной стороной в продолжающейся позиционной войне в Украине и может также захватить некоторые мелкие населенные пункты, но это не принесет российским войскам успеха на оперативном уровне", - говорится в заявлении.

Бои за Авдеевку

По его словам, войска Российской Федерации продолжили наступление по всему фронту, а также продвинулись в населенных пунктах вблизи города Авдеевка, к северу и от него.

Падение Авдеевки возможно, но это зависит и от сил Украины, – сказал он. Поделиться

Кундла добавил, что Украина сама будет принимать решение о дальнейшем сопротивлении или отступлении из города, но Авдеевка пока не окружена.

Возможны успехи РФ на поле боя

В Генштабе Эстонии сообщили, что если российским войскам удастся захватить Авдеевку, это будет тактической победой, которую можно хорошо преподнести общественности, но она не дает большого оперативного успеха.

В ближайшее время вряд ли Россия это сделает и вряд ли сможет оккупировать большие территории в Донецкой области. Кундла считает, что если Украина решит покинуть Авдеевку, чтобы сохранить свои силы, ничего страшного с ними не произойдет, поскольку западнее города уже подготовлены новые оборонные позиции.

Также он отметил, что в ближайшие недели российские войска могут также захватить населенный пункт Марьинка.

Потери России

За два месяца в Донецкой области погибли около 25 тысяч российских солдат, причем 80% из них - в боях под Авдеевкой.

Большие потери заставили Россию перебросить в этот регион находившиеся в тылу подразделения. По словам полковника, российские подразделения также пытались вернуть утраченные летом территории в Ореховском районе на юге, но безуспешно.

Это важно и показывает, что они пытаются компенсировать потери, – сказал Кундла. Поделиться

Наступление РФ на Авдеевку

Напомним, россияне еще с начала октября активизировали штурмы в районе Авдеевки. Они пытаются оцепить город и взять его под свой контроль. Эти несколько месяцев украинские защитники защищают город и не дают оккупантам осуществить свои планы.

По данным Института изучения войны (ISW), с начала наступления в октябре в боях за Авдеевку россияне потеряли более 13 тысяч солдат и офицеров, захватив всего 11 квадратных километров территории.

Как отметили эксперты в комментарии РБК-Украина, Авдеевка может стать финальным штурмовым аккордом РФ, поскольку враг несет там огромные потери.

По мнению эксперта Александра Коваленко, российские оккупанты будут продолжать активные наступательные действия в районе Авдеевки до президентских выборов в стране-агрессоре, ведь диктатору Владимиру Путину нужны хоть какие-то результаты в войне. Затем на этом участке фронта может последовать оперативная пауза.