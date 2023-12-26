Марьинки больше нет, украинские войска отошли на окраину города — Залужный

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на пресс-конференции 26 декабря сообщил, что Марьинка в Донецкой области была уничтожена россиянами, украинские войска подготовили оборонительный рубеж вне города.
Что сказал Залужный о Марьинке
Залужного спросили, захватили ли российские войска Марьинку.
Он добавил, что город держали почти два года, однако россияне уничтожали его "улица за улицей, дом за домом".
Залужный отметил, что действия российских оккупантов в Марьинке такие же, как и в Бахмуте Донецкой области.
Ситуация в Марьинке
25 декабря спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун сказал, что украинские военнослужащие находятся в административных границах Марьинки.
Ранее в тот день министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Путину о якобы полной оккупации Марьинки.
До полномасштабного вторжения РФ в Марьинке проживало около 10 тысяч человек. В начале ноября 2022 всех гражданских из города эвакуировали.
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