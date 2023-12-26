Марьинки больше нет, украинские войска отошли на окраину города — Залужный

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на пресс-конференции 26 декабря сообщил, что Марьинка в Донецкой области была уничтожена россиянами, украинские войска подготовили оборонительный рубеж вне города.

Что сказал Залужный о Марьинке

Залужного спросили, захватили ли российские войска Марьинку.

Мы защищаем каждый клочок нашей земли. Каждый клочок. Но когда на этом узком клочке вражеские снаряды начинают перекапывать это место вместе с камнями, с землей, с нашими бойцами, жизнь наших бойцов нам важнее. Поделиться

Он добавил, что город держали почти два года, однако россияне уничтожали его "улица за улицей, дом за домом".

На сегодняшний день наши войска еще находятся в северной части. Наши войска подготовили оборонительный рубеж вне этого населенного пункта. Но я могу сказать, что этого населённого пункта уже не существует. Поделиться

Залужный отметил, что действия российских оккупантов в Марьинке такие же, как и в Бахмуте Донецкой области.

Уничтожаются улица за улицей, квартал за кварталом, закапываются наши бойцы. [...] То, что мы сейчас отошли на окраину Марьинки, а в некоторых местах обосновались за Марьинкой, мне кажется, нет ничего такого, что может вызвать общественный резонанс. Его (города Марьинка – ред.) нет. К несчастью. Поделиться

Ситуация в Марьинке

25 декабря спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун сказал, что украинские военнослужащие находятся в административных границах Марьинки.

Ранее в тот день министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Путину о якобы полной оккупации Марьинки.

До полномасштабного вторжения РФ в Марьинке проживало около 10 тысяч человек. В начале ноября 2022 всех гражданских из города эвакуировали.