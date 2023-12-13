Тарнавский прокомментировал слухи об оккупации Марьинки войсками РФ

В районе Марьинки враг накапливает силы для дальнейших штурмовых действий, проводит провокации о якобы полном взятии города.
Информация о том, что Россия взяла Марьинку – провокации
Разведка Британии обнаружила продвижение армии РФ из-за руин Марьинки
В последние недели российские войска постепенно продвигаются через развалины Марьинки, города Донецкой области. Сейчас оккупанты, вероятно, контролируют большую часть застроенной территории.
Что обнаружила британская разведка
Как отмечается в строительстве, украинские силы по-прежнему контролируют участки территории на западной окраине города.
Марьинка находится на линии фронта с 2014 года. До войны ее население составило 9000 человек. По данным британской разведки, сейчас она полностью разрушена: кадры из дронов показывают, что подавляющее большинство зданий превращено в руины.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-