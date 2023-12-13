Тарнавский прокомментировал слухи об оккупации Марьинки войсками РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Тарнавский прокомментировал слухи об оккупации Марьинки войсками РФ

Александр Тарнавский
ВСУ
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В районе Марьинки враг накапливает силы для дальнейших штурмовых действий, проводит провокации о якобы полном взятии города.

Информация о том, что Россия взяла Марьинку – провокации

Продолжается сдерживание врага в районах Новомихайловки и Красногоровки – отбиты 11 атак. В районе Марьинки враг накапливает силы для дальнейших штурмовых действий. Продолжает информационные вбросы и провокации о якобы полном взятии этого города. Оборона Марьинки продолжается, – сказал Тарнавский.

Разведка Британии обнаружила продвижение армии РФ из-за руин Марьинки

В последние недели российские войска постепенно продвигаются через развалины Марьинки, города Донецкой области. Сейчас оккупанты, вероятно, контролируют большую часть застроенной территории.

Что обнаружила британская разведка

Как отмечается в строительстве, украинские силы по-прежнему контролируют участки территории на западной окраине города.

Марьинка находится на линии фронта с 2014 года. До войны ее население составило 9000 человек. По данным британской разведки, сейчас она полностью разрушена: кадры из дронов показывают, что подавляющее большинство зданий превращено в руины.

Возобновление действий России в Марьинке является частью осеннего наступления России, приоритетом которого является расширение контроля России над оставшимися частями Донецкой области. По всей вероятности, это все еще одна из основных военных целей Кремля, - отмечают Минобороны Британии.

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