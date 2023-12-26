Мар'їнки більше немає, українські війська відійшли на околиці міста — Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на пресконференції 26 грудня повідомив, що Мар'їнка на Донеччині була знищена росіянами, українські війська підготували оборонний рубіж поза містом.
Що сказав Залужний про Мар'їнку
Залужного запитали, чи захопили російські війська Мар'їнку.
Він додав, що місто тримали майже два роки, проте росіяни знищували її "вулиця за вулицею, будинок за будинком".
Залужний зауважив, що дії російських окупантів в Мар'їнці такі самі, як і в Бахмуті Донецької області.
Ситуація у Мар’їнці
25 грудня речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун сказав, що українські військовослужбовці перебувають в адміністративних кордонах Мар'їнки.
Раніше того дня міністр оборони РФ Сергій Шойгу доповів президенту РФ Путіну про нібито повну окупацію Мар'їнки.
До повномасштабного вторгнення РФ у Мар’їнці проживало близько 10 тисяч мешканців. На початку листопада 2022 року всіх цивільних з міста евакуювали.
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