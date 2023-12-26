Мар'їнки більше немає, українські війська відійшли на околиці міста — Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на пресконференції 26 грудня повідомив, що Мар'їнка на Донеччині була знищена росіянами, українські війська підготували оборонний рубіж поза містом.

Що сказав Залужний про Мар'їнку

Залужного запитали, чи захопили російські війська Мар'їнку.

Ми захищаємо кожен клаптик нашої землі. Кожен клаптик. Але коли на цьому вузенькому клаптику ворожі снаряди починають перекопувати це місце разом із камінням, із землею, із нашими бійцями, життя наших бійців нам важливіше. Поширити

Він додав, що місто тримали майже два роки, проте росіяни знищували її "вулиця за вулицею, будинок за будинком".

Станом на сьогоднішній день наші війська ще знаходяться у північній частині. Наші війська підготували оборонний рубіж поза цим населеним пунктом. Але я можу сказати, що цього населеного пункту вже не існує. Поширити

Залужний зауважив, що дії російських окупантів в Мар'їнці такі самі, як і в Бахмуті Донецької області.

Знищуються вулиця за вулицею, квартал за кварталом, закопуються наші бійці. [...] Те, що ми зараз відійшли на околицю Мар’їнки, а в деяких місцях обладнались за Мар’їнкою, мені здається, — немає нічого такого, що може викликати суспільний резонанс. Її (міста Мар'їнка — ред.) немає. На жаль. Поширити

Ситуація у Мар’їнці

25 грудня речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун сказав, що українські військовослужбовці перебувають в адміністративних кордонах Мар'їнки.

Раніше того дня міністр оборони РФ Сергій Шойгу доповів президенту РФ Путіну про нібито повну окупацію Мар'їнки.

До повномасштабного вторгнення РФ у Мар’їнці проживало близько 10 тисяч мешканців. На початку листопада 2022 року всіх цивільних з міста евакуювали.