Залужный договорился с МО о демобилизации при определенных условиях

26 декабря Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный официально подтвердил, что договорился с Минобороны Украины о демобилизации военных через 36 месяцев, однако для этого должны быть выполнены конкретные условия.
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Как отмечает Главнокомандующий ВСУ, одним из ключевых условий является то, что не будет масштабных обострений на поле боя.
Второй важный фактор – чтобы через 36 месяцев бойцов на фронте было кем заменить.
Он также в очередной раз напомнил о том, что защищать Украину должны все, а не только часть населения.
По словам Главнокомандующего ВСУ, по состоянию на сегодняшний день он недоволен работой ТЦК.
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Также Валерий Залужный раскрыл детали подготовки мобилизованных к войне и особо уделил внимание молодежи от 18 до 25 лет.
Кроме того, Главнокомандующий ВСУ призвал украинцев не доверять материалам западных СМИ, ведь они не понимают, что происходит в Украине.
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