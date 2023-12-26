Залужный договорился с МО о демобилизации при определенных условиях

26 декабря Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный официально подтвердил, что договорился с Минобороны Украины о демобилизации военных через 36 месяцев, однако для этого должны быть выполнены конкретные условия.

Демобилизация в Украине: когда и как она может произойти

Как отмечает Главнокомандующий ВСУ, одним из ключевых условий является то, что не будет масштабных обострений на поле боя.

Второй важный фактор – чтобы через 36 месяцев бойцов на фронте было кем заменить.

Я ясно понимаю, что наши бойцы сейчас на фронте в сверхсложных и очень тяжелых условиях делают свое дело, благодаря которому мы можем сейчас с вами спокойно общаться. Конечно, мне бы хотелось, чтобы люди, идущие в армию, и особенно те, которые уже служат, четко понимали, сколько им необходимо будет воевать, – объяснил Валерий Залужный. Поделиться

Он также в очередной раз напомнил о том, что защищать Украину должны все, а не только часть населения.

По словам Главнокомандующего ВСУ, по состоянию на сегодняшний день он недоволен работой ТЦК.

Мы проследили, чтобы ключевые должности остались и продолжили работу. Относительно руководителей – некоторых уже уволили, но процесс изменений продолжается. Поделиться

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Также Валерий Залужный раскрыл детали подготовки мобилизованных к войне и особо уделил внимание молодежи от 18 до 25 лет.

Я согласен с любыми инициативами, которые даже повышают ответственность за попадание человека на фронт неподготовленным. Такого быть не может. У нас есть отличная возможность использовать как наши возможности, так и возможности наших партнеров – и они уделяют подготовке наших войск большое внимание. Поделиться

Кроме того, Главнокомандующий ВСУ призвал украинцев не доверять материалам западных СМИ, ведь они не понимают, что происходит в Украине.