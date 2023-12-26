Залужный отреагировал на внесение в Раду проекта закона о мобилизации

26 декабря Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал внесение в украинский парламент проекта закона о мобилизации. Как известно, именно этот документ спровоцировал резонанс в обществе.
ВСУ не причастны к проекту закона о мобилизации
По словам Валерия Залужного, никаких документов ни он, ни представители Вооруженных сил Украины не подавали Кабмину, ведь это просто невозможно.
Кроме того, Валерий Залужный отметил, что количество от 400 до 500 тысяч мобилизованных военное командование сформировало учитывая текущие потребности и потребности на следующий год.
Залужный также прокомментировал спорные моменты касательно мобилизации
По словам Валерия Залужного, оперирование II и III группами инвалидности сейчас не совсем актуально, поскольку пригодность или непригодность к военной службе определяет ВЛК.
Что касается вопроса отсрочки от мобилизации — это компетенция органов исполнительной власти, которые могут это определить.
Также Валерий Залужный официально подтвердил, что военное командование соглашается с предложением Кабмина, согласно которому в законе не будет понятия «ограниченная пригодность».
Остаются только понятия годности или непригодности к военной службе.
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