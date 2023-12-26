Залужный отреагировал на внесение в Раду проекта закона о мобилизации

26 декабря Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал внесение в украинский парламент проекта закона о мобилизации. Как известно, именно этот документ спровоцировал резонанс в обществе.

ВСУ не причастны к проекту закона о мобилизации

По словам Валерия Залужного, никаких документов ни он, ни представители Вооруженных сил Украины не подавали Кабмину, ведь это просто невозможно.

Никаких представлений каких-либо законопроектов ВСУ или Генштаб ВСУ не делали и не могут делать. Потому что ВСУ и Генштаб лишены такой функции как законодательная инициатива. ВСУ никаких документов Кабмину не подавали, – объяснил Главнокомандующий. Поделиться

Кроме того, Валерий Залужный отметил, что количество от 400 до 500 тысяч мобилизованных военное командование сформировало учитывая текущие потребности и потребности на следующий год.

В нем (количестве – ред.) заложено формирование новых воинских частей и пополнение потерь, которые страна может понести в 2024 году, – отмечает он. Поделиться

Залужный также прокомментировал спорные моменты касательно мобилизации

По словам Валерия Залужного, оперирование II и III группами инвалидности сейчас не совсем актуально, поскольку пригодность или непригодность к военной службе определяет ВЛК.

Что касается вопроса отсрочки от мобилизации — это компетенция органов исполнительной власти, которые могут это определить.

Для ВСУ главное, чтобы пришли люди в армию и могли выполнять поставленные задачи… Кого будет призывать государство – не моя компетенция. Мне нужны люди, боеприпасы и оружие, чтобы продолжать ведение боевых действий, – объяснил Главнокомандующий ВСУ. Поделиться

Также Валерий Залужный официально подтвердил, что военное командование соглашается с предложением Кабмина, согласно которому в законе не будет понятия «ограниченная пригодность».

Остаются только понятия годности или непригодности к военной службе.