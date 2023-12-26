Залужний відреагував на внесення у Раду проєкту закону про мобілізацію — відео

26 грудня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував внесення в український парламент проєкту закону про мобілізацію. Як відомо, саме цей документ спровокував шалений резонанс у суспільстві.
ЗСУ не причетні до проєкту закону про мобілізацію
За словами Валерія Залужного, жодних документів ані він, ані представники Збройних сил України не подавали Кабміну, адже це просто неможливо.
Окрім того, Валерій Залужний наголосив, що кількість від 400 до 500 тисяч мобілізованих військове командування сформувало з огляду на поточні потреби та потреби на наступний рік.
Залужний прокоментував спірні моменти щодо мобілізації
За словами Валерія Залужного, оперування II та III групами інвалідності зараз не зовсім актуальне, оскільки придатність чи непридатність до військової служби визначає ВЛК.
Що стосується питання відстрочки від мобілізації — то це компетенція органів виконавчої влади, яка може це визначити.
Також Валерій Залужний офіційно підтвердив, що військове командування погоджується з пропозицією Кабміну, згідно з якою в законі не буде поняття «обмежена придатність.
Залишаться лише поняття придатності чи непридатності до військової служби.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-