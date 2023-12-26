Залужний відреагував на внесення у Раду проєкту закону про мобілізацію — відео

26 грудня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував внесення в український парламент проєкту закону про мобілізацію. Як відомо, саме цей документ спровокував шалений резонанс у суспільстві.

ЗСУ не причетні до проєкту закону про мобілізацію

За словами Валерія Залужного, жодних документів ані він, ані представники Збройних сил України не подавали Кабміну, адже це просто неможливо.

Жодних подань будь-яких законопроєктів ЗСУ або Генштаб ЗСУ не робили й не можуть робити. Бо ЗСУ та Генштаб позбавлені такої функції як законодавча ініціатива. ЗСУ ніяких документів Кабміну не подавали, – пояснив Головнокомандувач. Поширити

Окрім того, Валерій Залужний наголосив, що кількість від 400 до 500 тисяч мобілізованих військове командування сформувало з огляду на поточні потреби та потреби на наступний рік.

В ній (кількості - ред.) закладено формування нових військових частин і поповнення втрат, які країна може понести в 2024 році, — зазначає він. Поширити

Залужний прокоментував спірні моменти щодо мобілізації

За словами Валерія Залужного, оперування II та III групами інвалідності зараз не зовсім актуальне, оскільки придатність чи непридатність до військової служби визначає ВЛК.

Що стосується питання відстрочки від мобілізації — то це компетенція органів виконавчої влади, яка може це визначити.

Для ЗСУ головне, щоб прийшли люди до війська і могли виконувати поставлені завдання…Кого буде призивати держава - не моя компетенція. Мені потрібні люди, боєприпаси та зброя, щоб продовжувати ведення бойових дій, — пояснив Головнокомандувач ЗСУ. Поширити

Також Валерій Залужний офіційно підтвердив, що військове командування погоджується з пропозицією Кабміну, згідно з якою в законі не буде поняття «обмежена придатність.

Залишаться лише поняття придатності чи непридатності до військової служби.