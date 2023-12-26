Президент Литвы описал сценарий вторжения России в НАТО

По мнению лидера Литвы Гитанаса Науседы, российский диктатор Владимир Путин может начать вторжение на территорию стран НАТО, если Запад остановит свою поддержку Украины.
В Литве предупреждают о возможной войне РФ и НАТО
Лидер Литвы не верит в то, что поддержка Украины во время ее войны с Россией может однажды просто остановиться.
Однако если это действительно произойдет, то странам Альянса придется еще активнее начать готовиться к вторжению армии РФ.
Как отмечает президент Литвы, абсолютно никто точно не знает, чего ожидать от главы Кремля Владимира Путина.
Именно поэтому нужно готовиться к худшему из всех возможных сценариев на международной арене и не тормозить или блокировать помощь Украине.
Боррель бьет тревогу из-за планов Путина
По мнению шефа европейской дипломатии Жозепа Борреля, в случае победы России в полномасштабной войне против Украины появится крайне серьезная угроза существованию Европейского Союза.
Он также обратил внимание на то, что ключевой вопрос заключается не в том, сможет ли Россия победить Украину на поле боя, а в том, что Европа делает, "чтобы не дать России выиграть войну".
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