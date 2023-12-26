Президент Литвы описал сценарий вторжения России в НАТО

По мнению лидера Литвы Гитанаса Науседы, российский диктатор Владимир Путин может начать вторжение на территорию стран НАТО, если Запад остановит свою поддержку Украины.

В Литве предупреждают о возможной войне РФ и НАТО

Лидер Литвы не верит в то, что поддержка Украины во время ее войны с Россией может однажды просто остановиться.

Однако если это действительно произойдет, то странам Альянса придется еще активнее начать готовиться к вторжению армии РФ.

Это будет зависеть от сценария войны в Украине. Если России не удастся обернуть все в свою пользу, то, конечно, она застрянет там надолго и не сможет воевать на нескольких фронтах. Если все будет иначе, и Запад вдруг отвернется от Украины, не будет оказывать ей необходимую помощь... Да, тогда может произойти так, но вероятность такого сценария невелика, – заявил Гитанас Науседа, комментируя разговоры об угрозе НАТО со стороны России. Поделиться

Как отмечает президент Литвы, абсолютно никто точно не знает, чего ожидать от главы Кремля Владимира Путина.

Именно поэтому нужно готовиться к худшему из всех возможных сценариев на международной арене и не тормозить или блокировать помощь Украине.

Боррель бьет тревогу из-за планов Путина

По мнению шефа европейской дипломатии Жозепа Борреля, в случае победы России в полномасштабной войне против Украины появится крайне серьезная угроза существованию Европейского Союза.

Если мы не изменим курс в ближайшее время и не мобилизуем все наши возможности, если мы позволим Путину выиграть войну в Украине и не сможем остановить трагедию в Газе, наш проект потерпит значительный ущерб, – пояснил дипломат. Поделиться

Он также обратил внимание на то, что ключевой вопрос заключается не в том, сможет ли Россия победить Украину на поле боя, а в том, что Европа делает, "чтобы не дать России выиграть войну".