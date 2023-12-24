В Украине идет война за будущее Европы — глава Минобороны Финляндии

В своем рождественском поздравлении глава Минобороны Финляндии Антти Хакканен напомнил, что в Украине продолжается фактически война за будущее всей Европы.
Как Кремль вызвал чувство незащищенности в Европе
По словам главы Минобороны Финляндии, вооруженная агрессия РФ против Украины и оккупация территорий породила чувство незащищенности среди европейских стран.
Он также упомянул конфликт между Израилем и боевиками палестинской террористической группировки ХАМАС на Ближнем Востоке.
Он подчеркнул, что Украина ведет борьбу за будущее всей Европы.
Хякканен также напомнил, что полномасштабное вторжение РФ в Украину подтолкнуло Финляндию отказаться от нейтралитета и стать членом НАТО и заключить соглашение об оборонном сотрудничестве с Соединенными Штатами.
Что говорят другие партнеры Украины
По словам главы Минобороны Великобритании Гранта Шаппса, мир снова возвращается к угрозе расцвета авторитарных режимов, и поэтому западные государства не должны допустить победы преступной армии РФ в Украине.
В комментарии журналистам британского издания The Sunday Times Шаппс подчеркнул, что существует риск, что коллективный Запад снова упустит момент и позволит значительно утвердиться диктаторским режимам.
Шаппс назвал недостаточными нынешние расходы на оборону, в том числе и в Британии, желающей доступно увеличить их до 2,5% ВВП.
Сам глава Минобороны во время соревнования за должность лидера Консервативной партии говорил о необходимости тратить 3% ВВП, но считает, что и этого может быть мало.
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