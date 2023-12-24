В Украине идет война за будущее Европы — глава Минобороны Финляндии

В своем рождественском поздравлении глава Минобороны Финляндии Антти Хакканен напомнил, что в Украине продолжается фактически война за будущее всей Европы.

Как Кремль вызвал чувство незащищенности в Европе

По словам главы Минобороны Финляндии, вооруженная агрессия РФ против Украины и оккупация территорий породила чувство незащищенности среди европейских стран.

2023 войдет в историю по-разному. Война, разразившаяся в Украине после вторжения РФ в 2022 году, продолжается весь прошлый год. К сожалению, конца ей не видно, – подчеркнул глава Минобороны Финляндии. Поделиться

Он также упомянул конфликт между Израилем и боевиками палестинской террористической группировки ХАМАС на Ближнем Востоке.

Силовая политика России породила чувство незащищенности и неопределенности в Европе и, косвенно, во всем мире. Мы получили болезненное доказательство того, что большее государство может считать себя вправе вмешиваться в выбор своего младшего соседа и готово применить военную силу для достижения собственных целей, – подчеркивает Хакканен. Поделиться

Он подчеркнул, что Украина ведет борьбу за будущее всей Европы.

Этот вопрос судьбы – не только для Украины, но и для всех соседей России. Украина находится в состоянии войны за будущее всей Европы, - отметил Хакканен Поделиться

Хякканен также напомнил, что полномасштабное вторжение РФ в Украину подтолкнуло Финляндию отказаться от нейтралитета и стать членом НАТО и заключить соглашение об оборонном сотрудничестве с Соединенными Штатами.

Что говорят другие партнеры Украины

По словам главы Минобороны Великобритании Гранта Шаппса, мир снова возвращается к угрозе расцвета авторитарных режимов, и поэтому западные государства не должны допустить победы преступной армии РФ в Украине.

В комментарии журналистам британского издания The Sunday Times Шаппс подчеркнул, что существует риск, что коллективный Запад снова упустит момент и позволит значительно утвердиться диктаторским режимам.

К сожалению, мир должен понять, что нельзя оставаться с (оборонными бюджетами) суток после Холодной войны. Есть многие страны, даже страны G7, которые тратят 1-2% ВВП на оборону. Мы не можем обеспечить наше процветание и образ жизни, экономя на наших базовых оборонных (потребностях), – отметил глава Минобороны Британии. Поделиться

Шаппс назвал недостаточными нынешние расходы на оборону, в том числе и в Британии, желающей доступно увеличить их до 2,5% ВВП.

Сам глава Минобороны во время соревнования за должность лидера Консервативной партии говорил о необходимости тратить 3% ВВП, но считает, что и этого может быть мало.