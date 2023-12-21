В Финляндии назвали способ обойти вето Венгрии в вопросе помощи Украине

По мнению руководителя Нацбанка Финляндии Олли Рена, ЕС может профинансировать помощь Украине за счет средств из фонда спасения, размер которого составляет 80 млрд евро.
Что известно о возможности ЕС обойти вето Венгрии и принять помощь Украине
Олли Рен отметил, что фонд спасения ЕС был создан с целью поддержания стабильности за счет предоставления ссуд европейским странам, которые столкнулись с серьезными экономическими проблемами.
Однако, по мнению бывшего еврокомиссара по вопросам экономики и главы нацбанка Финляндии, средства из этого фонда могли бы стать запасным планом по оказанию многолетней помощи Украине.
Смогут ли США и ЕС решить проблемы с помощью Украины в начале следующего года
Журналисты также отмечают, что в США до сих пор не могут решить вопрос с финансированием дальнейшей помощи Украине.
В то же время, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжает мешать планам ЕС по расширению бюджета на период до 2027 года с выделением Украине помощи в размере 50 млрд евро.
В публикации отмечается, что эти обстоятельства могут оставить Украину без значительной финансовой поддержки со стороны западных партнеров в начале следующего года.
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