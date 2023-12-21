1,5 млрд евро. Еврокомиссия перечислила Украине последний транш пакета макрофинансовой помощи
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Экономика
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1,5 млрд евро. Еврокомиссия перечислила Украине последний транш пакета макрофинансовой помощи

ЕC
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Источник:  Урсула фон дер Ляен

Еврокомиссия перечислила Украине последний транш на 1,5 млрд евро из пакета макрофинанса. В целом, страна получила от ЕС в 2023 году 18 млрд евро в виде долгосрочных льготных кредитов.

Украина получила очередной транш макрофинанса от ЕС

Еврокомиссия перечислила Украине 1,5 млрд евро из пакета макрофинансовой помощи.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в Х (Twitter).

Глава Еврокомиссии подчеркнула необходимость достичь соглашения, чтобы и дальше оказывать Украине поддержку, необходимую ей для восстановления и реформ.

Мы стоим на стороне нашего соседа, друга и будущего члена, – добавила она.

Помощь Украине от ЕС

Ранее Еврокомиссия предложила выделить Украине 50 млрд. евро на 2024-2027 годы. Лидеры стран ЕС рассматривали эту инициативу на саммите 14 декабря. Однако Венгрия ветировала решение, остальные 26 стран его поддержали.

Вопрос о помощи Украине будет рассматриваться на отдельном саммите ЕС в начале февраля. Одним из вариантов есть двусторонние соглашения Украины с членами ЕС на соответствующие суммы.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сегодня заявил, что его позиция не изменилась. Правительство Венгрии продолжает выступать против ЕС через бюджет блока. Любая помощь Украине должна предоставляться на более короткие сроки, чем нынешнее предложение, сказал Орбан, добавив, что этот вопрос следует рассматривать отдельно от споров о финансировании Венгрии ЕС.

По состоянию на 20 декабря с начала 2023 года Украина уже получила 39 млрд долл. внешнего финансирования. К концу текущего года помощь доноров составит около 42,3 млрд дол.

В то же время потребность во внешнем финансировании на 2024 год уменьшена на 41 млрд долл до 37,3 млрд долл благодаря мерам по максимизации доходов госбюджета, активизации внутреннего рынка заимствований и других мер.

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