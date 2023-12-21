Белый дом озвучил, на каком этапе переговоры о помощи Украине

В Администрации президента США заявили, что переговоры в Сенате по безопасности границы США и оказанию помощи Украине идут в правильном направлении.

Что известно о переговорах в Белом доме

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что переговоры с Республиканской партией по разблокированию помощи Украине движутся "в правильном направлении".

Мы чувствуем, что переговоры двигаются в правильном направлении. Это очень важно. Очень важно, чтобы Конгресс двигался вперед с их дополнением к закону о национальной безопасности. Следовательно, переговоры, дополненности, безусловно, будут продолжаться и дальше. И мы надеемся, что это будет скоро. Мы очень четко просили республиканцев в Конгрессе не затягивать с этим, - сказала спикер. Поделиться

Жан-Пьер также отметила, что дальнейшая поддержка со стороны США критически важна для Украины, в частности из-за сложной ситуации на поле боя войны с Россией.

По словам Жан-Пьер, есть еще одна помощь в этом месяце, которую смогут предоставить Украине. Но подчеркнула, что агрессия России не прекращается, потому еще раз попросила Конгресс не задерживать решение.

Вы слышали от нас, насколько это критично. Если вы смотрите на Украину и на поле боя, больно то, что происходит на поле боя. Они не получают финансирование, они получают меньшее количество пособий, – отметила спикер. Поделиться

Помощь США для Украины

В последние два месяца в Конгрессе США разгорелось политическое противостояние между республиканцами и демократами вокруг пакета финансовой помощи на оборонные нужды Украины.

В конце октября президент США Джо Байден предложил Конгрессу принять пакет в размере 106 млрд долларов в помощь Израилю, Украине и Тайваню. Из этой суммы более 61 млрд. долларов планируется направить на закупку оружия для Украины.

Однако 6 декабря Сенат заблокировал начало дебатов по законопроекту Байдена. Республиканцы требуют внести в документ более жесткий комплекс мер по защите южной границы США с Мексикой.

Белый дом готов пойти на компромиссы по ужесточению правил пересечения границы для мигрантов, чтобы получить голоса Республиканской партии для утверждения финпомощи Украине.

20 декабря лидеры Сената США заявили, что финансирование до конца 2023 года принять не успеют.

В Белом доме надеются, что Сенат одобрит пакет Байдена для Украины в январе 2024 года.