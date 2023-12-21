Белый дом озвучил, на каком этапе переговоры о помощи Украине

В Администрации президента США заявили, что переговоры в Сенате по безопасности границы США и оказанию помощи Украине идут в правильном направлении.
Что известно о переговорах в Белом доме
Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что переговоры с Республиканской партией по разблокированию помощи Украине движутся "в правильном направлении".
Жан-Пьер также отметила, что дальнейшая поддержка со стороны США критически важна для Украины, в частности из-за сложной ситуации на поле боя войны с Россией.
По словам Жан-Пьер, есть еще одна помощь в этом месяце, которую смогут предоставить Украине. Но подчеркнула, что агрессия России не прекращается, потому еще раз попросила Конгресс не задерживать решение.
Помощь США для Украины
В последние два месяца в Конгрессе США разгорелось политическое противостояние между республиканцами и демократами вокруг пакета финансовой помощи на оборонные нужды Украины.
В конце октября президент США Джо Байден предложил Конгрессу принять пакет в размере 106 млрд долларов в помощь Израилю, Украине и Тайваню. Из этой суммы более 61 млрд. долларов планируется направить на закупку оружия для Украины.
Однако 6 декабря Сенат заблокировал начало дебатов по законопроекту Байдена. Республиканцы требуют внести в документ более жесткий комплекс мер по защите южной границы США с Мексикой.
Белый дом готов пойти на компромиссы по ужесточению правил пересечения границы для мигрантов, чтобы получить голоса Республиканской партии для утверждения финпомощи Украине.
20 декабря лидеры Сената США заявили, что финансирование до конца 2023 года принять не успеют.
В Белом доме надеются, что Сенат одобрит пакет Байдена для Украины в январе 2024 года.
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