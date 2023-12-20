The Washington Post раскрыло детали переговоров США и Японии касательно Украины
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Политика
Дата публикации

The Washington Post раскрыло детали переговоров США и Японии касательно Украины

Япония и США
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Источник:  The Washington Post

Согласно данным издания The Washington Post, США просят Японию передать Украине ракеты для ЗРК Patriot на фоне новых проблем с американской помощью для Киева.

Япония может помочь Украине с ракетами для Patriot

Как удалось узнать журналистам, уже через несколько дней японские власти намерены утвердить изменения в политике, которые позволят Токио экспортировать в США несколько десятков ракет для ЗРК Patriot, что пополнит запасы Вашингтона.

Что важно понимать, это усилит гибкость Штатов для поставки большего количества современных средств ПВО в Украину.

Кроме того, указано, что Япония производит ракеты Patriot по лицензии компании Raytheon.

Анонимные источники обращают внимание на то, что эти изменения в экспортных правилах Японии не будут содержать прямого упоминания системы Patriot, но будут отвечать главному запросу команды американского лидера Джо Байдена.

Как США удалось договориться с Японией о помощи Украине

По предварительным данным, Япония официально заявит об изменениях в законодательстве уже 22 декабря.

Несмотря на то, что Токио до сих пор не представил график, однако, как утверждают инсайдеры, решение будет принято уже в скором времени.

Джо Байден поднял этот вопрос на встрече с премьер-министром Японии Фумио Кисида в Кэмп-Дэвиде в августе, во время исторического трехстороннего саммита, где также принимала участие Южная Корея, а также на экономическом саммите в Сан-Франциско в прошлом месяце.

Также журналистам удалось узнать, что Сеул негласно пообещал поставить Украине сотни тысяч артиллерийских боеприпасов за прошлый год – больше, чем все европейские страны вместе взятые.

Инсайдеры издания уверяют, что большую часть этих боеприпасов уже передали.

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