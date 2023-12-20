The Washington Post раскрыло детали переговоров США и Японии касательно Украины

Согласно данным издания The Washington Post, США просят Японию передать Украине ракеты для ЗРК Patriot на фоне новых проблем с американской помощью для Киева.
Япония может помочь Украине с ракетами для Patriot
Как удалось узнать журналистам, уже через несколько дней японские власти намерены утвердить изменения в политике, которые позволят Токио экспортировать в США несколько десятков ракет для ЗРК Patriot, что пополнит запасы Вашингтона.
Что важно понимать, это усилит гибкость Штатов для поставки большего количества современных средств ПВО в Украину.
Кроме того, указано, что Япония производит ракеты Patriot по лицензии компании Raytheon.
Анонимные источники обращают внимание на то, что эти изменения в экспортных правилах Японии не будут содержать прямого упоминания системы Patriot, но будут отвечать главному запросу команды американского лидера Джо Байдена.
Как США удалось договориться с Японией о помощи Украине
По предварительным данным, Япония официально заявит об изменениях в законодательстве уже 22 декабря.
Несмотря на то, что Токио до сих пор не представил график, однако, как утверждают инсайдеры, решение будет принято уже в скором времени.
Также журналистам удалось узнать, что Сеул негласно пообещал поставить Украине сотни тысяч артиллерийских боеприпасов за прошлый год – больше, чем все европейские страны вместе взятые.
Инсайдеры издания уверяют, что большую часть этих боеприпасов уже передали.
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