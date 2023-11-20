Япония поможет Украине восстановить экономику

Япония выделит 160 млн. евро для поддержки проектов экономического восстановления Украины.
Что известно о помощи от Японии
Проекты обсуждались на встрече с государственным министром иностранных дел Японии Кийото Цуджи, государственным министром экономики, торговли и промышленности Кадзучика Ивата и представителями японского бизнеса.
По его словам, Украина заинтересована в создании совместных предприятий, особенно в перерабатывающей промышленности.
Он отметил, что Украина заинтересована в создании совместных предприятий, особенно в перерабатывающей промышленности, а также в сотрудничестве в сферах агропромышленного комплекса, металлообработки, машиностроения, критического сырья и ИТ.
По его словам, государственные министры заверили, что позиция Японии по поддержке Украины будет неизменной.
Японская делегация в Киеве
Японская делегация во главе с чиновниками промышленности и министерства иностранных дел, включая представителей бизнеса, находится 20 ноября в Украине для переговоров накануне конференции по восстановлению, которую проведет Япония.
Япония, поддерживающая Украину финансовыми средствами и принимающая беженцев с момента российского вторжения в феврале 2022 года, также способствует поддержке Украины на уровне "Большой семерки", которую Япония возглавляет в этом году.
Президент Украины Владимир Зеленский, посетивший Японию в мае на саммите G7, и премьер-министр Фумио Кисида договорились в этом месяце провести японско-украинскую конференцию по содействию экономической реконструкции в Токио 19 февраля.
Правительство Японии планирует выделить для Украины 3,5 млрд долл. прямой бюджетной поддержки в течение 2023 года. Деньги пойдут на социальные и гуманитарные расходы.
Ранее правительство направило 21,8 миллиарда гривен грантов от Японии на восстановление Украины
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