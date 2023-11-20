Япония поможет Украине восстановить экономику

Что известно о помощи от Японии

Проекты обсуждались на встрече с государственным министром иностранных дел Японии Кийото Цуджи, государственным министром экономики, торговли и промышленности Кадзучика Ивата и представителями японского бизнеса.

Озвучил наши приоритеты быстрого обновления: энергетика, жилье, критическая инфраструктура, гуманитарное разминирование и поддержка бизнеса. Благодарен японской делегации за сегодняшнюю миссию, которая будет способствовать дальнейшему привлечению японских компаний к восстановлению, – сообщил премьер Шмигаль. Поделиться

По его словам, Украина заинтересована в создании совместных предприятий, особенно в перерабатывающей промышленности.

Он отметил, что Украина заинтересована в создании совместных предприятий, особенно в перерабатывающей промышленности, а также в сотрудничестве в сферах агропромышленного комплекса, металлообработки, машиностроения, критического сырья и ИТ.

По его словам, государственные министры заверили, что позиция Японии по поддержке Украины будет неизменной.

Японская делегация в Киеве

Японская делегация во главе с чиновниками промышленности и министерства иностранных дел, включая представителей бизнеса, находится 20 ноября в Украине для переговоров накануне конференции по восстановлению, которую проведет Япония.

Япония, поддерживающая Украину финансовыми средствами и принимающая беженцев с момента российского вторжения в феврале 2022 года, также способствует поддержке Украины на уровне "Большой семерки", которую Япония возглавляет в этом году.

Президент Украины Владимир Зеленский, посетивший Японию в мае на саммите G7, и премьер-министр Фумио Кисида договорились в этом месяце провести японско-украинскую конференцию по содействию экономической реконструкции в Токио 19 февраля.

Правительство Японии планирует выделить для Украины 3,5 млрд долл. прямой бюджетной поддержки в течение 2023 года. Деньги пойдут на социальные и гуманитарные расходы.

Ранее правительство направило 21,8 миллиарда гривен грантов от Японии на восстановление Украины