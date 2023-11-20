Японія допоможе Україні відновити економіку

Що відомо про допомогу від Японії

Проекти обговорювалися на зустрічі з державним міністром закордонних справ Японії Кійото Цуджі, державним міністром економіки, торгівлі та промисловості Кадзучіка Івата й представниками японського бізнесу.

Озвучив наші пріоритети швидкого відновлення: енергетика, житло, критична інфраструктура, гуманітарне розмінування та підтримка бізнесу. Вдячний японській делегації за сьогоднішню місію, яка сприятиме подальшому залученню японських компаній до відбудови, - повідомив прем’єр Шмигаль. Поширити

За його словами, Україна зацікавлена у створенні спільних підприємств, особливо у переробній промисловості.

Він наголосив, що Україна зацікавлена в створенні спільних підприємств, особливо в переробній промисловості, а також у співпраці у сферах агропромислового комплексу, металообробки, машинобудування, критичної сировини та ІТ.

За його словами, державні міністри запевнили, що позиція Японії щодо підтримки України буде незмінною.

Японська делегація у Києві

Японська делегація на чолі з високопосадовцями промисловості та міністерства закордонних справ, включаючи представників бізнесу, перебуває 20 листопада в Україні для переговорів напередодні конференції з відновлення, яку проведе Японія.

Японія, яка підтримує Україну фінансовими коштами та приймає біженців з моменту російського вторгнення у лютому 2022 року, також сприяє підтримці України на рівні "Великої сімки", яку Японія очолює цього року.

Президент України Володимир Зеленський, який відвідав Японію у травні під час саміту G7, та прем'єр-міністр Фуміо Кісіда домовилися цього місяця провести японсько-українську конференцію щодо сприяння економічної реконструкції у Токіо 19 лютого.

Уряд Японії планує виділити для України 3,5 млрд дол прямої бюджетної підтримки впродовж 2023 року. Гроші підуть на соціальні та гуманітарні видатки.

Раніше уряд спрямував 21,8 мільярда гривень грантів від Японії на відновлення України