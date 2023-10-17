Основною проблемою українських аграріїв є заміновані поля. В Японії пообіцяли допомогти в питанні гуманітарного розмінування та відновленні агросектору.
Японія запропонувала нову допомогу Україні
Японія та Україна будуть співпрацювати у питаннях щодо відновлення та розмінування звільнених від російської окупації територіях.
Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.
Як розповіли у міністерстві, основною проблемою українських аграрії є заміновані поля. Однак у Японії пообіцяли допомогти в питанні гуманітарного розмінування та відновленні агросектору.
Японія передала Україні авто для гуманітарного розмінування
Японський уряд 11 вересня передав Україні 24 вантажні автомобілі з маніпуляторами ISUZU підрозділам ДСНС для гуманітарного розмінування.
Зазначається, що уже з наступного тижня транспорт буде доправлений до областей, які наближені до зони бойових дій та на деокуповані території.
Також у рамках угоди передбачається передача ДСНС спеціальної техніки та обладнання для проведення робіт із гуманітарного розмінування на загальну суму понад 31,5 млн доларів.
7 жовтня Україна та Японія почали перший раунд переговорів про гарантії безпеки. Східноазійська держава стала четвертою після США, Великої Британії та Канади, яка розпочала відповідні переговори з Києвом.
Також Токіо запровадив додаткові санкції проти Росії після того, як країни-члени G7 домовилися посилити заходи щодо покарання Москви за розв'язану війну проти України.
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