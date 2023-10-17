Основною проблемою українських аграріїв є заміновані поля. В Японії пообіцяли допомогти в питанні гуманітарного розмінування та відновленні агросектору.

Японія запропонувала нову допомогу Україні

Японія та Україна будуть співпрацювати у питаннях щодо відновлення та розмінування звільнених від російської окупації територіях.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Як розповіли у міністерстві, основною проблемою українських аграрії є заміновані поля. Однак у Японії пообіцяли допомогти в питанні гуманітарного розмінування та відновленні агросектору.

Підтримка фермерів включає безпосереднє фінансування та ресурсну допомогу насінням, добривами. Така допомога планується з наступного року за кошти Європейського Союзу. В проекті бюджету на 2024 рік заплановані виплати на підтримку аграріїв на деокупованих територіях – майже 800 млн гривень. Це 20 млн євро, наданих Україні ЄС. Це безповоротна допомога для сільгосппідприємців, – зазначив заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. Поширити

Японія передала Україні авто для гуманітарного розмінування

Японський уряд 11 вересня передав Україні 24 вантажні автомобілі з маніпуляторами ISUZU підрозділам ДСНС для гуманітарного розмінування.

Сьогодні вітаємо в Україні нашого надійного партнера та друга – міністра закордонних справ Японії Йошімаса Хаяші. Наша зустріч відбулася з важливої нагоди, адже японський Уряд передав 24 вантажні автомобілі з маніпуляторами ISUZU підрозділам ДСНС для гуманітарного розмінування, – йдеться в повідомленні. Поширити

Зазначається, що уже з наступного тижня транспорт буде доправлений до областей, які наближені до зони бойових дій та на деокуповані території.

Також у рамках угоди передбачається передача ДСНС спеціальної техніки та обладнання для проведення робіт із гуманітарного розмінування на загальну суму понад 31,5 млн доларів.

7 жовтня Україна та Японія почали перший раунд переговорів про гарантії безпеки. Східноазійська держава стала четвертою після США, Великої Британії та Канади, яка розпочала відповідні переговори з Києвом.

Також Токіо запровадив додаткові санкції проти Росії після того, як країни-члени G7 домовилися посилити заходи щодо покарання Москви за розв'язану війну проти України.