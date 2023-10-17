Япония поможет Украине в разминировании деоккупированных территорий и восстановлении агросектора
Категория
Политика
Дата публикации

Япония поможет Украине в разминировании деоккупированных территорий и восстановлении агросектора

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Флаги Японии и Украины
Читати українською

Основная проблема украинских аграриев – заминированные поля. В Японии пообещали помочь в вопросе гуманитарного разминирования и возобновлении агросектора.

Япония предложила новую помощь Украине

Япония и Украина будут сотрудничать в вопросах восстановления и разминирования освобожденных от российской оккупации территориях.

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Как рассказали в министерстве, основной проблемой украинских аграрии являются заминированные поля. Однако в Японии пообещали помочь в вопросе гуманитарного разминирования и возобновлении агросектора.

Поддержка фермеров включает в себя непосредственное финансирование и ресурсную помощь семенами, удобрениями. Такая помощь планируется со следующего года на средства Европейского Союза. В проекте бюджета на 2024 год запланированы выплаты в поддержку аграриев на деоккупированных территориях – почти 800 млн гривен. Это 20 млн евро, предоставленных Украине ЕС. Это безвозвратная помощь для сельхозпредпринимателей, – отметил заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

Япония передала Украине авто для гуманитарного разминирования

Японское правительство 11 сентября передало Украине 24 грузовых автомобиля с манипуляторами ISUZU подразделениям ГСЧС для гуманитарного разминирования.

Сегодня поздравляем в Украине нашего надежного партнера и друга – министра иностранных дел Японии Йошимаса Хаяши. Наша встреча состоялась по важному случаю, ведь японское правительство передало 24 грузовых автомобиля с манипуляторами ISUZU подразделениям ГСЧС для гуманитарного разминирования, – говорится в сообщении.

Отмечается, что уже со следующей недели транспорт будет доставлен в области, приближенные к зоне боевых действий и на деоккупированные территории.

Также в рамках соглашения предусматривается передача ГСЧС специальной техники и оборудования для проведения работ по гуманитарному разминированию на общую сумму более 31,5 млн. долларов.

7 октября Украина и Япония начали первый раунд переговоров по гарантиям безопасности. Восточноазиатское государство стало четвертым после США, Великобритании и Канады, начавшей соответствующие переговоры с Киевом.

Также Токио ввел дополнительные санкции против России после того, как страны-члены G7 договорились усилить меры по наказанию Москвы за развязанную войну против Украины.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Япония расширила санкции против РФ. Какие отрасли попали в список
Япония расширила санкции против РФ. Какие отрасли попали в список
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Япония расширила санкции против РФ. Ограничения касаются продажи авто
Япония расширила санкции против РФ. Ограничения касаются продажи авто
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Япония подняла истребители из-за российских самолетов в Тихом океане — Reuters
Япония подняла истребители из-за российских самолетов в Тихом океане — Reuters

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.