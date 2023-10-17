Япония поможет Украине в разминировании деоккупированных территорий и восстановлении агросектора

Основная проблема украинских аграриев – заминированные поля. В Японии пообещали помочь в вопросе гуманитарного разминирования и возобновлении агросектора.

Япония предложила новую помощь Украине

Япония и Украина будут сотрудничать в вопросах восстановления и разминирования освобожденных от российской оккупации территориях.

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Как рассказали в министерстве, основной проблемой украинских аграрии являются заминированные поля. Однако в Японии пообещали помочь в вопросе гуманитарного разминирования и возобновлении агросектора.

Поддержка фермеров включает в себя непосредственное финансирование и ресурсную помощь семенами, удобрениями. Такая помощь планируется со следующего года на средства Европейского Союза. В проекте бюджета на 2024 год запланированы выплаты в поддержку аграриев на деоккупированных территориях – почти 800 млн гривен. Это 20 млн евро, предоставленных Украине ЕС. Это безвозвратная помощь для сельхозпредпринимателей, – отметил заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий. Поделиться

Япония передала Украине авто для гуманитарного разминирования

Японское правительство 11 сентября передало Украине 24 грузовых автомобиля с манипуляторами ISUZU подразделениям ГСЧС для гуманитарного разминирования.

Сегодня поздравляем в Украине нашего надежного партнера и друга – министра иностранных дел Японии Йошимаса Хаяши. Наша встреча состоялась по важному случаю, ведь японское правительство передало 24 грузовых автомобиля с манипуляторами ISUZU подразделениям ГСЧС для гуманитарного разминирования, – говорится в сообщении. Поделиться

Отмечается, что уже со следующей недели транспорт будет доставлен в области, приближенные к зоне боевых действий и на деоккупированные территории.

Также в рамках соглашения предусматривается передача ГСЧС специальной техники и оборудования для проведения работ по гуманитарному разминированию на общую сумму более 31,5 млн. долларов.

7 октября Украина и Япония начали первый раунд переговоров по гарантиям безопасности. Восточноазиатское государство стало четвертым после США, Великобритании и Канады, начавшей соответствующие переговоры с Киевом.

Также Токио ввел дополнительные санкции против России после того, как страны-члены G7 договорились усилить меры по наказанию Москвы за развязанную войну против Украины.