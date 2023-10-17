Япония поможет Украине в разминировании деоккупированных территорий и восстановлении агросектора

Основная проблема украинских аграриев – заминированные поля. В Японии пообещали помочь в вопросе гуманитарного разминирования и возобновлении агросектора.
Япония предложила новую помощь Украине
Япония и Украина будут сотрудничать в вопросах восстановления и разминирования освобожденных от российской оккупации территориях.
Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.
Как рассказали в министерстве, основной проблемой украинских аграрии являются заминированные поля. Однако в Японии пообещали помочь в вопросе гуманитарного разминирования и возобновлении агросектора.
Япония передала Украине авто для гуманитарного разминирования
Японское правительство 11 сентября передало Украине 24 грузовых автомобиля с манипуляторами ISUZU подразделениям ГСЧС для гуманитарного разминирования.
Отмечается, что уже со следующей недели транспорт будет доставлен в области, приближенные к зоне боевых действий и на деоккупированные территории.
Также в рамках соглашения предусматривается передача ГСЧС специальной техники и оборудования для проведения работ по гуманитарному разминированию на общую сумму более 31,5 млн. долларов.
7 октября Украина и Япония начали первый раунд переговоров по гарантиям безопасности. Восточноазиатское государство стало четвертым после США, Великобритании и Канады, начавшей соответствующие переговоры с Киевом.
Также Токио ввел дополнительные санкции против России после того, как страны-члены G7 договорились усилить меры по наказанию Москвы за развязанную войну против Украины.
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