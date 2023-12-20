The Washington Post розкрило деталі перемовин США та Японії щодо України

Згідно з даними видання The Washington Post, США просять Японію передати Україні ракети для ЗРК Patriot на тлі нових проблем з американською допомогою для Києва.

Японія може допомогти Україні з ракетами для Patriot

Як вдалося дізнатися журналістам, уже за декілька днів японська влада має намір затвердити зміни в політиці, які дадуть можливість Токіо експортувати до США кілька десятків ракет для ЗРК Patriot, що поповнить запаси Вашингтона.

Що важливо розуміти, це посилить гнучкість Штати для постачання більшої кількості сучасних засобів ППО в Україну.

Окрім того, зазначається, що Японія виробляє ракети для Patriot за ліцензією компанії Raytheon.

Анонімні джерела звертають увагу на те, що ці зміни в експортних правилах Японії не міститимуть прямої згадки про систему Patriot, але відповідатимуть головному запиту команди американського лідера Джо Байдена.

Як США вдалося домовитися з Японією щодо допомоги Україні

За попередніми даними, Японія офіційно заявить про зміни у законодавстві вже 22 грудня.

Попри те, що Токіо досі не представив графік, однак, як стверджують інсайдери, рішення ухвалять уже незабаром.

Джо Байден порушив це питання на зустрічі з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісіда в Кемп-Девіді у серпні, під час історичного тристороннього саміту, де також брала участь Південна Корея, а також на економічному саміті в Сан-Франциско минулого місяця. Поширити

Також журналістам вдалося дізнатися про те, що Сеул негласно пообіцяв поставити Україні сотні тисяч артилерійських боєприпасів за минулий рік – більше, ніж усі європейські країни разом узяті.

Інсайдери видання запевняють, що значну частину цих боєприпасів уже передали.