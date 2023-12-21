Білий дім озвучив, на якому етапі переговори щодо допомоги Україні

В Адміністрації президента США заявили, що переговори у Сенаті щодо безпеки кордону США та надання допомоги Україні йдуть у правильному напрямку.

Що відомо про переговори у Білому домі

Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що переговори з Республіканською партією щодо розблокування допомоги Україні рухаються "у правильному напрямку".

Ми відчуваємо, що переговори рухаються у правильному напрямку. Це дуже важливо. Дуже важливо, щоб Конгрес рухався вперед із їхнім доповненням до закону про національну безпеку. Отже, переговори, доповленості, безумовно, триватимуть і надалі. І ми сподіваємось, що це буде швидко. Ми дуже чітко просили республіканців у Конгресі не затягувати з цим, - сказала речниця. Поширити

Жан-Пʼєр також зазначила, що подальша підтримка з боку США є критично важливою для України, зокрема через складну ситуацію на полі бою війни з Росією.

За словами Жан-П’єр, є ще одна допомога на цей місяць, яку зможуть надати Україні. Але наголосила, що агресія Росії не припиняється, тому ще раз попросила Конгрес не затримувати рішення.

Ви чули від нас, наскільки це критично. Якщо ви дивитеся на Україну і на поле бою, боляче те, що відбувається на полі бою. Вони не отримують фінансування, вони отримують меншу кількість допомоги, – зазначила речниця. Поширити

Допомога США для України

За останні два місяці у Конгресі США розгорілося політичне протистояння між республіканцями і демократами довкола пакету фінансової допомоги на оборонні потреби України.

Наприкінці жовтня президент США Джо Байден запропонував Конгресу ухвалити пакет обсягом 106 млрд доларів на допомогу Ізраїлю, Україні й Тайваню. З цієї суми понад 61 млрд доларів планується направити на закупівлю зброї для України.

Однак 6 грудня Сенат заблокував початок дебатів щодо законопроєкту Байдена. Республіканці вимагають внести у документ жорсткіший комплекс заходів щодо захисту південного кордону США з Мексикою.

Білий дім готовий піти на компроміси щодо посилення правил перетину кордону для мігрантів, щоб отримати голоси Республіканської партії для затвердження фіндопомоги Україні.

20 грудня лідери Сенату США заявили, що фінансування до кінця 2023 року ухвалити не встигнуть.

У Білому домі сподіваються, що Сенат схвалить пакет Байдена для України в січні 2024 року.