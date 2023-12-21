У Фінляндії назвали спосіб обійти вето Угорщини у питанні допомоги Україні

На думку керівника нацбанку Фінляндії Оллі Рена, ЄС може профінансувати допомогу Україні за рахунок коштів з фонду порятунку, розмір якого складає 80 млрд євро.

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Оллі Рен зазначив, що фонд порятунку ЄС був створений із метою підтримки стабільності за рахунок надання позик європейським країнам, що зіткнулись із серйозними економічними проблемами.

Однак наразі, на думку колишнього єврокомісара з питань економіки та голови нацбанку Фінляндії, кошти з цього фонду могли б стати запасним планом із надання багаторічної допомоги Україні.

У нас немає безпосередньої потреби в фонді порятунку на фінансових ринках, але ми маємо глибоку гостроту, екзистенціальну гостроту в Україні. Це питання свободи, демократії та захисту Європи, - наголосив Рен. Поширити

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Журналісти видання також зазначають, що у США досі не можуть вирішити питання із фінансуванням подальшої допомоги Україні.

У той же час прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан продовжує заважати планам ЄС із розширення бюджету на період до 2027 року з виділенням Україні допомоги у розмірі 50 млрд євро.

У публікації зазначається, що ці обставини можуть залишити Україну без значної фінансової підтримки з боку західних партнерів на початку наступного року.