Трамп може завадити угоді щодо допомоги Україні — Чак Шумер

За словами лідера демократичної більшості у Сенаті США Чака Шумера, експрезидент Дональд Трамп може спробувати вплинути на угоду Білого дому із представниками Республіканської партії щодо фінансування подальшої допомоги Україні.

Що відомо про ймовірні спроби Трампа завадити угоді щодо допомоги Україні

На думку Шумера, щонайменше 5 представників Республіканської партії у Сенаті підтримають угоду про фінансування подальшої допомоги Україні в обмін на зміни до імміграційного законодавства, однак не менше 15 представників республіканської меншості проголосують проти, а інших може схилити на свою сторону Трамп.

Він є величезною політичною силою в цій партії І питання в тому, чи будуть вони робити правильні речі, якщо вони знають, що Дональд Трамп буде впливати на них у неприємний, жорстокий спосіб, - пояснює Шумер. Поширити

Журналісти видання зазначають, що напередодні з'їзду Республіканської партії в Айові, який має відбутись вже за кілька тижнів, і де Трамп має беззаперечну підтримку, республіканці очікують його втручання у власні політичні справи та спроб схилити їх на свою сторону.

Зокрема, багато хто побоюється, що Трамп намагатиметься зірвати угоду щодо схвалення запиту президента Джо Байдена на подальшу допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню в обмін на заходи із посилення імміграційного законодавства та більш жорсткий контроль на кордоні із Мексикою.

Автори матеріалу додають, що частина консервативно налаштованих представників Республіканської партії вже стала на бік Трампа і вимагає відмови від подальшої допомоги Україні.

Демократи також ризикують втратити підтримку кількох депутатів від своєї партії в цьому питанні.

Зокрема, сенатор-демократ Берні Сандерс з Вірджинії виступив проти угоди щодо фінансування подальшої допомоги Україні, пояснивши це тим, що його непокоїть відсутність умов надання допомоги Ізраїлю.

Частина представників Демократичної партії також незадоволені компромісом республіканцям у вигляді посилення імміграційного законодавства.