У Білому домі заявили про прогрес щодо питання допомоги Україні
Категорія
Політика
Дата публікації

У Білому домі заявили про прогрес щодо питання допомоги Україні

Білий дім
Джон Кірбі

У Білому домі висловили сподівання, що Конгрес США у січні наступного року схвалить запит президента Джо Байдена на фінансування подальшої військової допомоги Україні. 

Що відомо про перспективу схвалення Конгресом подальшої військової допомоги Україні

За словами речника Ради нацбезпеки США при Білому домі Джона Кірбі, представники адміністрації Байдена дотримуються думки, що їм вдалось досягти прогресу у переговорах із представниками Республіканської партії щодо посилення заходів безпеки на кордоні із Мексикою та внесення змін у міграційне законодавство.

Кірбі зазначив, що це дає надію на схвалення Конгресом запиту Байдена на фінансування подальшої допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню вже ймовірно у січні наступного року.

Представник Білого дому зазначив, що наразі в уряду США залишилось грошей на останній пакет військової допомоги Україні.

Однак у разі відсутності схвалення Конгресом запиту Байдена США не зможуть більше надавати допомогу Україні.

Певного прогресу було досягнуто, не буду забігати наперед, ми повинні подивитись, як розвиватимуться події, - підкреслив Кірбі.

Що у Білому домі кажуть про ситуацію на фронті в Україні на тлі проблем із допомогою

При цьому речник Ради нацбезпеки при Білому домі також додав, що незалежно від рішення Конгресу США щодо подальшої допомоги Україні, розв’язана Кремлем злочинна війна буде продовжуватись, а окупаційна російська армія і надалі буде здійснювати спроби атак та штурмів, зокрема, в районі Авдіївки на Донеччині.

Кірбі попередив, замерзання ґрунту в кінці січня – на початку лютого прискорить динаміку наступальних дій окупаційної російської армії.

Ми хочемо отримати це фінансування якнайшвидше. Схоже, це станеться десь у січні, але чим раніше – тим краще, - зазначив Кірбі.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
В Мінооборони США назвали терміни вичерпання грошей на військову допомогу Україні
Пентагон
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
У Білому домі пообіцяли Україні ще один пакет військової допомоги до кінця року
Джон Кірбі
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
На США очікують страшні наслідки у разі відмови у подальшій допомозі Україні — WP
Військова допомога Україні

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм