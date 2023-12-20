У Білому домі заявили про прогрес щодо питання допомоги Україні

У Білому домі висловили сподівання, що Конгрес США у січні наступного року схвалить запит президента Джо Байдена на фінансування подальшої військової допомоги Україні.

Що відомо про перспективу схвалення Конгресом подальшої військової допомоги Україні

За словами речника Ради нацбезпеки США при Білому домі Джона Кірбі, представники адміністрації Байдена дотримуються думки, що їм вдалось досягти прогресу у переговорах із представниками Республіканської партії щодо посилення заходів безпеки на кордоні із Мексикою та внесення змін у міграційне законодавство.

Кірбі зазначив, що це дає надію на схвалення Конгресом запиту Байдена на фінансування подальшої допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню вже ймовірно у січні наступного року.

Представник Білого дому зазначив, що наразі в уряду США залишилось грошей на останній пакет військової допомоги Україні.

Однак у разі відсутності схвалення Конгресом запиту Байдена США не зможуть більше надавати допомогу Україні.

Певного прогресу було досягнуто, не буду забігати наперед, ми повинні подивитись, як розвиватимуться події, - підкреслив Кірбі. Поширити

Що у Білому домі кажуть про ситуацію на фронті в Україні на тлі проблем із допомогою

При цьому речник Ради нацбезпеки при Білому домі також додав, що незалежно від рішення Конгресу США щодо подальшої допомоги Україні, розв’язана Кремлем злочинна війна буде продовжуватись, а окупаційна російська армія і надалі буде здійснювати спроби атак та штурмів, зокрема, в районі Авдіївки на Донеччині.

Кірбі попередив, замерзання ґрунту в кінці січня – на початку лютого прискорить динаміку наступальних дій окупаційної російської армії.