В Белом доме заявили о прогрессе по вопросу помощи Украине

В Белом доме выразили надежду, что Конгресс США в январе будущего года одобрит запрос президента Джо Байдена на финансирование дальнейшей военной помощи Украине.
Что известно о перспективе одобрения Конгрессом дальнейшей военной помощи Украине
По словам представителя Совета нацбезопасности США при Белом доме Джона Кирби, представители администрации Байдена придерживаются мнения, что им удалось достичь прогресса в переговорах с представителями Республиканской партии по усилению мер безопасности на границе с Мексикой и внесению изменений в миграционное законодательство.
Кирби отметил, что это дает надежду на одобрение Конгрессом запроса Байдена на финансирование дальнейшей помощи Украине, Израилю и Тайваню уже предположительно в январе следующего года.
Представитель Белого дома отметил, что у правительства США осталось денег на последний пакет военной помощи Украине.
Однако в случае отсутствия одобрения Конгрессом запрос Байдена США не смогут больше оказывать помощь Украине.
Что в Белом доме говорят о ситуации на фронте в Украине на фоне проблем с помощью
При этом представитель Совета нацбезопасности при Белом доме также добавил, что независимо от решения Конгресса США о дальнейшей помощи Украине, развязанная Кремлем преступная война будет продолжаться, а оккупационная российская армия и в дальнейшем будет предпринимать попытки атак и штурмов, в частности, в районе Авдеевки на Донбасе.
Кирби предупредил, что замерзание почвы в конце января – начале февраля ускорит динамику наступательных действий оккупационной российской армии.
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