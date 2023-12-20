В Белом доме заявили о прогрессе по вопросу помощи Украине

В Белом доме выразили надежду, что Конгресс США в январе будущего года одобрит запрос президента Джо Байдена на финансирование дальнейшей военной помощи Украине.

Что известно о перспективе одобрения Конгрессом дальнейшей военной помощи Украине

По словам представителя Совета нацбезопасности США при Белом доме Джона Кирби, представители администрации Байдена придерживаются мнения, что им удалось достичь прогресса в переговорах с представителями Республиканской партии по усилению мер безопасности на границе с Мексикой и внесению изменений в миграционное законодательство.

Кирби отметил, что это дает надежду на одобрение Конгрессом запроса Байдена на финансирование дальнейшей помощи Украине, Израилю и Тайваню уже предположительно в январе следующего года.

Представитель Белого дома отметил, что у правительства США осталось денег на последний пакет военной помощи Украине.

Однако в случае отсутствия одобрения Конгрессом запрос Байдена США не смогут больше оказывать помощь Украине.

Определенный прогресс был достигнут, не буду забегать вперед, мы должны посмотреть, как будут развиваться события, - подчеркнул Кирби. Поделиться

Что в Белом доме говорят о ситуации на фронте в Украине на фоне проблем с помощью

При этом представитель Совета нацбезопасности при Белом доме также добавил, что независимо от решения Конгресса США о дальнейшей помощи Украине, развязанная Кремлем преступная война будет продолжаться, а оккупационная российская армия и в дальнейшем будет предпринимать попытки атак и штурмов, в частности, в районе Авдеевки на Донбасе.

Кирби предупредил, что замерзание почвы в конце января – начале февраля ускорит динамику наступательных действий оккупационной российской армии.