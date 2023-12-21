Трамп может помешать соглашению о помощи Украине — Чак Шумер

По словам лидера демократического большинства в Сенате США Чака Шумера, экс-президент Дональд Трамп может попытаться повлиять на соглашение Белого дома с представителями Республиканской партии по финансированию дальнейшей помощи Украине.

Что известно о возможных попытках Трампа помешать соглашению о помощи Украине

По мнению Шумера, по меньшей мере, 5 представителей Республиканской партии в Сенате поддержат соглашение о финансировании дальнейшей помощи Украине в обмен на изменения в иммиграционное законодательство, однако не менее 15 представителей республиканского меньшинства проголосуют против, а других может склонить на свою сторону Трамп.

Он является огромной политической силой в этой партии. И вопрос в том, будут ли они делать правильные вещи, если они знают, что Дональд Трамп будет влиять на них неприятным, жестоким способом, - объясняет Шумер. Поделиться

Журналисты издания отмечают, что накануне съезда Республиканской партии в Айове, который состоится уже через несколько недель, и где Трамп имеет безоговорочную поддержку, республиканцы ожидают его вмешательства в собственные политические дела и попыток склонить их на свою сторону.

В частности, многие опасаются, что Трамп будет пытаться сорвать соглашение по одобрению запроса президента Джо Байдена на дальнейшую помощь Украине, Израилю и Тайваню в обмен на меры по усилению иммиграционного законодательства и более жесткий контроль на границе с Мексикой.

Авторы материала добавляют, что часть консервативно настроенных представителей Республиканской партии уже приняла сторону Трампа и требует отказа от дальнейшей помощи Украине.

Демократы также рискуют лишиться поддержки нескольких депутатов от своей партии в этом вопросе.

В частности, сенатор-демократ Берни Сандерс из Виргинии выступил против соглашения по финансированию дальнейшей помощи Украине, объяснив это тем, что его беспокоит отсутствие условий для оказания помощи Израилю.

Часть представителей Демократической партии также недовольны компромиссом республиканцам посредством усиления иммиграционного законодательства.