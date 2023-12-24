В Україні триває війна за майбутнє Європи — глава Міноборони Фінляндії

У власному різдвяному привітанні глава Міноборони Фінляндії Антті Гяккянен нагадав, що в Україні продовжується фактично війна за майбутне всієї Європи.
Як Кремль викликав почуття незахищенності у Європі
За словами глави Міноборони Фінляндії, збройна агресія РФ проти України та окупація територій породила почуття незахищенности серед європейських країн.
Він також згадав конфлікт між Ізраїлем та бойовиками палестинського терористичного угруповання ХАМАС на Близькому Сході.
Він наголосив, що Україна веде боротьбу за майбутнє усієї Європи.
Гяккянен також згадав, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну підштовхнуло Фінляндію відмовитись від нейтралітету й стати членом НАТО та укласти угоду про оборонну співпрацю зі Сполученими Штатами.
Що кажуть інші партнери України
За словами глави Міноборони Великої Британії Гранта Шаппса, світ наразі знову повертається до загрози розквіту авторитарних режимів, і тому західні держави не повинні допустити перемоги злочинної армії РФ в Україні.
У коментарі журналістам британського видання The Sunday Times Шаппс підкреслив, що існує ризик, що колективний Захід знову упустить момент і дозволить значно затвердитись диктаторським режимам.
Шаппс назвав недостатніми нинішні витрати на оборону, зокрема і у Британії, яка хоче доступово збільшити їх до 2,5% ВВП.
Сам голова Міноборони під час змагання за посаду лідера Консервативної партії говорив про необхідність витрачати 3% ВВП, але вважає, що й цього може бути замало.
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