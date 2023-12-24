В Україні триває війна за майбутнє Європи — глава Міноборони Фінляндії

У власному різдвяному привітанні глава Міноборони Фінляндії Антті Гяккянен нагадав, що в Україні продовжується фактично війна за майбутне всієї Європи.

Як Кремль викликав почуття незахищенності у Європі

За словами глави Міноборони Фінляндії, збройна агресія РФ проти України та окупація територій породила почуття незахищенности серед європейських країн.

2023 рік увійде в історію по-різному. Війна, що спалахнула в Україні після вторгнення РФ у 2022 році, триває весь минулий рік. На жаль, кінця їй не видно, - підкреслив глава Міноборони Фінляндії. Поширити

Він також згадав конфлікт між Ізраїлем та бойовиками палестинського терористичного угруповання ХАМАС на Близькому Сході.

Силова політика Росії породила почуття незахищеності і невизначеності в Європі і, побічно, в усьому світі. Ми отримали болючий доказ того, що більша держава може вважати себе вправі втручатися у вибір свого меншого сусіда і готова застосувати військову силу для досягнення власних цілей, - підкреслює Гяккянен. Поширити

Він наголосив, що Україна веде боротьбу за майбутнє усієї Європи.

Це питання долі - не тільки для України, а й для всіх сусідів Росії. Україна перебуває в стані війни за майбутнє всієї Європи, - зазначив Гяккянен. Поширити

Гяккянен також згадав, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну підштовхнуло Фінляндію відмовитись від нейтралітету й стати членом НАТО та укласти угоду про оборонну співпрацю зі Сполученими Штатами.

Що кажуть інші партнери України

За словами глави Міноборони Великої Британії Гранта Шаппса, світ наразі знову повертається до загрози розквіту авторитарних режимів, і тому західні держави не повинні допустити перемоги злочинної армії РФ в Україні.

У коментарі журналістам британського видання The Sunday Times Шаппс підкреслив, що існує ризик, що колективний Захід знову упустить момент і дозволить значно затвердитись диктаторським режимам.

На жаль, світ має усвідомити, що не можна залишатись з (оборонними бюджетами) доби після Холодної війни. Є багато країн, навіть країн G7, які витрачають 1-2% ВВП на оборону. Ми не можемо забезпечити наше процвітання і спосіб життя, економлячи на наших базових оборонних (потребах), - зазначив глава Міноборони Британії. Поширити

Шаппс назвав недостатніми нинішні витрати на оборону, зокрема і у Британії, яка хоче доступово збільшити їх до 2,5% ВВП.

Сам голова Міноборони під час змагання за посаду лідера Консервативної партії говорив про необхідність витрачати 3% ВВП, але вважає, що й цього може бути замало.