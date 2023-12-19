Закончится ли война в 2024 году – ответ Зеленского

Никто, даже командиры, не знает ответа, закончится ли война РФ против Украины в 2024 году. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции Владимир Зеленский.

Зеленский ответил, закончится ли война в 2024 году

Президент Владимир Зеленский заявляет, что никто не знает сроки завершения войны в Украине, но украинцы могут его приблизить, если сделают все возможное для победы.

Я думаю, что никто не знает ответа, – говорится в заявлении. Поделиться

По словам Зеленского, даже уважаемые люди, командиры, наши или западные не знают ответа.

Когда они говорят, что война на многие годы, они не знают. Это мнения. Мнения очень часто отличаются от реальности, – добавил президент. Поделиться

Зеленский также упомянул о прогнозах, что россияне захватят Киев за три дня.

Это тоже были мнения. Я хочу быть корректным. Война, победа, поражение, стагнация – зависят от многих решений, многих рисков, многих направлений, но большей частью от нас с вами. Если не потеряем нашу стойкость, то завершим войну раньше. Если не потеряем наш дух, можно жить со скепсисом, но можно и страну "о". А я к такому не готов. И я знаю, что таких, как я миллионы. Мы не готовы отдать нашу страну, – добавил президент. Поделиться

Какие прогнозы по войне РФ в Украине

Как рассказывал руководитель Офиса президента Андрей Ермак, неизвестно, когда закончится война в Украине с российскими захватчиками. В то же время, если сравнивать с забегом на 100 метров, то Вооруженные силы преодолели уже 70 метров.

Недавно начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что у Российской Федерации по состоянию на данный момент нет планов по ведению войны в 2025 году.

Также ранее Владимир Зеленский говорил, что Украина находится на последнем этапе войны, но он может быть самым тяжелым.