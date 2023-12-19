Закончится ли война в 2024 году – ответ Зеленского

Никто, даже командиры, не знает ответа, закончится ли война РФ против Украины в 2024 году. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции Владимир Зеленский.
Зеленский ответил, закончится ли война в 2024 году
Президент Владимир Зеленский заявляет, что никто не знает сроки завершения войны в Украине, но украинцы могут его приблизить, если сделают все возможное для победы.
По словам Зеленского, даже уважаемые люди, командиры, наши или западные не знают ответа.
Зеленский также упомянул о прогнозах, что россияне захватят Киев за три дня.
Какие прогнозы по войне РФ в Украине
Как рассказывал руководитель Офиса президента Андрей Ермак, неизвестно, когда закончится война в Украине с российскими захватчиками. В то же время, если сравнивать с забегом на 100 метров, то Вооруженные силы преодолели уже 70 метров.
Недавно начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что у Российской Федерации по состоянию на данный момент нет планов по ведению войны в 2025 году.
Также ранее Владимир Зеленский говорил, что Украина находится на последнем этапе войны, но он может быть самым тяжелым.
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