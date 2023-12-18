Как РФ готовит оккупированные территории к продолжению войны — ответ мэра Мелитополя

Российские захватчики переводят временно оккупированные территории на военные рельсы. В частности, они готовятся проложить железную дорогу, которая соединит захваченные территории Украины с Россией.
Как РФ готовит оккупированные территории к продолжению войны
Федоров отметил, что рельсы планируют проложить вдоль Азовского моря, чтобы напрямую связать российские Ростов-на-Дону и Таганрог с оккупированными украинскими городами Мариуполем, Бердянском, Мелитополем и Джанкоем.
Мэр Мелитополя также подчеркнул, что со стороны оккупированного Донецка работы уже начались.