Как РФ готовит оккупированные территории к продолжению войны — ответ мэра Мелитополя

Российские захватчики переводят временно оккупированные территории на военные рельсы. В частности, они готовятся проложить железную дорогу, которая соединит захваченные территории Украины с Россией.

Как РФ готовит оккупированные территории к продолжению войны

Оккупанты уже заявили о строительстве новой железной дороги, чтобы произвести сообщение оккупированных территорий с эрефией и доставлять военные грузы, — отметил Федоров. Поделиться

Федоров отметил, что рельсы планируют проложить вдоль Азовского моря, чтобы напрямую связать российские Ростов-на-Дону и Таганрог с оккупированными украинскими городами Мариуполем, Бердянском, Мелитополем и Джанкоем.

В захваченной части Запорожской области железная дорога пройдет от станции "Якимовка" под Мелитополем до станции "Бердянская" и дальше до Мариуполя и Ростова, - отметил Федоров. Поделиться

Мэр Мелитополя также подчеркнул, что со стороны оккупированного Донецка работы уже начались.