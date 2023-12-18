Як РФ готує окуповані території до продовження війни — відповідь мера Мелітополя

Російські загарбники переводять тимчасово окуповані території на військові рейки. Зокрема, вони готуються прокласти залізницю, яка з'єднає загарбані території України з Росією.
Як РФ готує окуповані території до продовження війни
Федоров зазначив, що рейки планують прокласти вздовж Азовського моря, щоб напряму зв'язати російські Ростов-на-дону та Таганрог з окупованими українськими містами Маріуполем, Бердянськом, Мелітополем та Джанкоєм.
Мер Мелітополя також наголосив, що з боку окупованого Донецьку роботи вже почались.