Як РФ готує окуповані території до продовження війни — відповідь мера Мелітополя
Категорія
Україна
Дата публікації

Як РФ готує окуповані території до продовження війни — відповідь мера Мелітополя

зс рф
Джерело:  Іван Федоров

Російські загарбники переводять тимчасово окуповані території на військові рейки. Зокрема, вони готуються прокласти залізницю, яка з'єднає загарбані території України з Росією.

Як РФ готує окуповані території до продовження війни

Окупанти вже заявили про будівництво нової залізної дороги, аби зробити сполучення окупованих територій з ерефією та доставляти військові вантажі, — зазначив Федоров.

Федоров зазначив, що рейки планують прокласти вздовж Азовського моря, щоб напряму зв'язати російські Ростов-на-дону та Таганрог з окупованими українськими містами Маріуполем, Бердянськом, Мелітополем та Джанкоєм.

У захопленій частині Запорізької області залізниця пройде від станції "Якимівка" під Мелітополем до станції "Бердянська" і далі до Маріуполя та Ростова, — зазначив Федоров.

Мер Мелітополя також наголосив, що з боку окупованого Донецьку роботи вже почались.

Подивимось, чи встигнуть добудувати. Чергова гарна ціль для ЗСУ, — резюмував Федоров.

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