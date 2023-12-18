Як РФ готує окуповані території до продовження війни — відповідь мера Мелітополя

Російські загарбники переводять тимчасово окуповані території на військові рейки. Зокрема, вони готуються прокласти залізницю, яка з'єднає загарбані території України з Росією.

Як РФ готує окуповані території до продовження війни

Окупанти вже заявили про будівництво нової залізної дороги, аби зробити сполучення окупованих територій з ерефією та доставляти військові вантажі, — зазначив Федоров. Поширити

Федоров зазначив, що рейки планують прокласти вздовж Азовського моря, щоб напряму зв'язати російські Ростов-на-дону та Таганрог з окупованими українськими містами Маріуполем, Бердянськом, Мелітополем та Джанкоєм.

У захопленій частині Запорізької області залізниця пройде від станції "Якимівка" під Мелітополем до станції "Бердянська" і далі до Маріуполя та Ростова, — зазначив Федоров. Поширити

Мер Мелітополя також наголосив, що з боку окупованого Донецьку роботи вже почались.