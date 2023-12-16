Великобритания может направить войска в Украину в случае катастрофического развития войны
Категория
Мир
Дата публикации

Великобритания может направить войска в Украину в случае катастрофического развития войны

Великобритания может направить войска в Украину в случае катастрофического развития войны
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Источник:  Радио Свобода

Бывший посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко утверждает, что Великобритания - одна из стран, которые в условиях "катастрофического развития войны" в Украине могут направить туда свои вооруженные силы.

Великобритания может направить войска в Украину в случае катастрофического развития войны

Пристайко прокомментировал один из аргументов, которые Украина использует, обосновывая необходимость помощи – "если вы сейчас не поможете Украине, ваши дети рано или поздно будут воевать с Россией".

То, что говорит сейчас президент Зеленский, – если у нас закончатся силы, закончатся солдаты, закончится вооружение, которое вы нам не доставляете, вам придется принять решение о том, чтобы помочь нашим Вооруженными силами. И есть страны, приближающиеся к этому решению. Британия – одна из них, первая в этом списке, – считает он.

Дипломат пояснил, что западные государства "никогда не признают" подготовку к сценарию, как он выразился, "применение своих экспедиционных сил на территории Украины".

На вопрос, при каких условиях этот сценарий может произойти, ответил Пристайко, не детализируя: "Катастрофическое развитие войны… Продолжение оккупации".

Что известно о новых образцах вооружения и техники украинской армии

По состоянию на сегодняшний день у Вооруженных сил Украины есть около 70 модификаций дронов и более 20 различных типов боеприпасов для них.

Кроме того, сообщается, что 6 новых образцов РЭБ (в частности, так называемые окопные) недавно были допущены к эксплуатации.

Минобороны и Генштаб завершили тестирование тактических средств радиопомех баражирующим боеприпасам и FPV-дронам. Их разработали украинские предприятия, а изделия проверяли в условиях, приближенных к боевым.

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