Бывший посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко утверждает, что Великобритания - одна из стран, которые в условиях "катастрофического развития войны" в Украине могут направить туда свои вооруженные силы.
Великобритания может направить войска в Украину в случае катастрофического развития войны
Пристайко прокомментировал один из аргументов, которые Украина использует, обосновывая необходимость помощи – "если вы сейчас не поможете Украине, ваши дети рано или поздно будут воевать с Россией".
Дипломат пояснил, что западные государства "никогда не признают" подготовку к сценарию, как он выразился, "применение своих экспедиционных сил на территории Украины".
На вопрос, при каких условиях этот сценарий может произойти, ответил Пристайко, не детализируя: "Катастрофическое развитие войны… Продолжение оккупации".
Что известно о новых образцах вооружения и техники украинской армии
По состоянию на сегодняшний день у Вооруженных сил Украины есть около 70 модификаций дронов и более 20 различных типов боеприпасов для них.
Кроме того, сообщается, что 6 новых образцов РЭБ (в частности, так называемые окопные) недавно были допущены к эксплуатации.
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