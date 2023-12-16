Колишній посол України в Лондоні Вадим Пристайко стверджує, що Велика Британія є однією з країн, які за умов "катастрофічного розвитку війни" в Україні можуть направити туди свої збройні сили.

Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

Пристайко прокоментував один з аргументів, який Україна використовує, обґрунтовуючи необхідність допомоги – "якщо ви зараз не допоможете Україні, ваші діти рано чи пізно будуть воювати з Росією".

Те, що говорить зараз президент Зеленський, – якщо у нас закінчаться сили, закінчаться солдати, закінчиться озброєння, яке ви нам не допостачаєте, вам доведеться ухвалити рішення про те, щоб допомогти нашим Збройними силами. І є країни, які наближаються до цього рішення. Британія – одна з них, найперша у цьому списку, – вважає він. Поширити

Дипломат пояснив, що західні держави "ніколи не визнають" підготовки до сценарію, як він висловився, "застосування своїх експедиційних сил на території України".

На питання, за яких умов цей сценарій може статись, Пристайко відповів, не деталізуючи: "Катастрофічний розвиток війни… Продовження окупації".

Що відомо про нові зразки озброєння і техніки української армії

Станом на сьогодні у Збройних сил України є близько 70 модифікацій дронів і понад 20 різних типів боєприпасів для них.

Окрім того, повідомляється, що 6 нових зразків РЕБ (зокрема, так звані окопні) нещодавно допустили до експлуатації.