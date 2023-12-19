В Минобороны Британии заявили о провале "супероружия" Путина в войне в Украине
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Мир
Дата публикации

В Минобороны Британии заявили о провале "супероружия" Путина в войне в Украине

Минобороны Британии
Кинжал
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Путин объявил баллистические ракеты "Кинжал" своим "супероружием", играющим важную роль в военной доктрине Кремля. Однако украинское ПВО сбивает эти цели.

"Супероружие" Путина не достигает целей в Украине

Как отмечается в строительстве, 14 декабря российские ВВС впервые с августа 2023 года применили баллистическую ракету воздушного базирования "Кинжал". Россия запустила как минимум одну ракету по центральной Украине, вероятно, нацеленную на военный аэродром.

По данным британской разведки, "Кинжал" один из шести видов "супероружия", заявленных президентом Путиным в 2018 году, призван играть важную роль в будущей военной доктрине России. В войне с Украиной Россия хранит это оружие для того, что считает ценными и хорошо защищенными целями.

Россия уже применяла "Кинжалы" раньше.

Многие из запусков, вероятно, не достигли намеченных целей, тогда как Украине также удалось перехватить атаки этой якобы "непобедимой" системы, отмечают в Минобороны Британии.

Patriot против "Кинжала"

В конце ноября спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что после получения Украиной некоторых образцов западных систем ВПО Вооруженные силы смогли поражать гиперзвуковые и баллистические ракеты.

Сейчас у нас уже 15 сбитых "Кинжалов". Плюс еще десятки сбитых баллистических ракет, летевших в Киев. Patriot себя показал, – сказал полковник.

Кроме того, 14 декабря российская армия атаковала Староконстантинов в Хмельницкой области ракетами "Кинжал".

О последствиях, тем более работы "Кинжалов", а это был Х-47 "Кинжал", мы не говорим. Пусть враг делает свои выводы. Не будем давать информацию, куда они целили, попали или не попали, – сказал Игнат.

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