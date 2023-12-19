У Міноборони Британії заявили про провал "суперзброї" Путіна у війні в Україні

Путін оголосив балістичні ракети "Кинжал" своєю "суперзброєю", яка відіграє важливу роль у військовій доктрині Кремля. Проте українська ППО збиває ці цілі.

"Суперзброя" Путіна не досягає цілей в Україні

Як зазначається у зведенні, 14 грудня російські ВПС вперше з серпня 2023 року застосували балістичну ракету повітряного базування "Кинжал". Росія запустила як мінімум одну ракету центральною Україною, ймовірно, націлену на військовий аеродром.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 19 December 2023.



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За даними британської розвідки, "Кинжал" один із шести видів "суперзброї", заявлених президентом Путіним у 2018 році, покликане відіграти важливу роль у майбутній військовій доктрині Росії. У війні з Україною Росія зберігає цю зброю для того, що вона вважає цінними та добре захищеними цілями.

Росія вже застосовувала "Кинжали" раніше.

Багато із запусків, ймовірно, не досягли намічених цілей, тоді як Україні також вдалося перехопити атаки цієї нібито "непереможної" системи, - зазначають у Міноборони Британії. Поширити

Patriot проти "Кинжала"

Наприкінці листопада речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що після отримання Україною деяких зразків західних систем ВПО Збройні сили змогли вражати гіперзвукові та балістичні ракети.

Зараз ми вже маємо 15 збитих "Кинжалів". Плюс ще десятки збитих балістичних ракет, які летіли на Київ. Patriot себе показав, - сказав полковник. Поширити

Крім того, 14 грудня російська армія атакувала Старокостянтинів у Хмельницькій області ракетами "Кинжал".