Чи закінчиться війна у 2024 році — відповідь Зеленського

Ніхто, навіть командири, не знає відповіді, чи закінчиться війна РФ проти України у 2024 році. Про це заявив на прес-конференції Володимир Зеленський.
Зеленський відповів, чи закінчиться війна у 2024 році
Президент Володимир Зеленський заявляє, що ніхто не знає строків завершення війни в Україні, але українці можуть його наблизити, якщо зроблять усе можливе для перемоги.
За словами Зеленського, навіть ті поважні люди, командири, наші чи західні не знають відповіді.
Зеленський також згадав про прогнози, що росіяни захоплять Київ за три дні.
Які прогнози щодо війни РФ в Україні
Як розповідав керівник Офісу президента Андрій Єрмак, наразі невідомо, коли закінчиться війна в Україні з російськими загарбниками. Водночас якщо порівнювати із забігом на 100 метрів, то Збройні сили подолали вже 70 метрів.
Нещодавно начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що Російська Федерація станом на зараз не має планів щодо ведення війни у 2025 році.
Також раніше Володимир Зеленський говорив, що Україна наразі перебуває на останньому етапі війни, але він може бути найважчим.
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