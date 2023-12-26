Президент Литви описав сценарій вторгнення Росії в НАТО

На переконання лідера Литви Гітанаса Науседи, російський диктатор Володимир Путін може розпочати вторгнення на територію країн НАТО, якщо Захід зупинить свою підтримку України.
У Литві попереджають про можливу війну РФ і НАТО
Лідер Литви не вірить в те, що підтримка України під час її війни з Росією може одного дня просто зупинитися.
Однак якщо таке дійсно станеться, то країнам Альянсу треба буде ще активніше почати готуватися до вторгнення армії РФ.
Як зазначає президент Литви, абсолютно ніхто достеменно не знає, чого очікувати від очільника Кремля Володимира Путіна.
Саме тому потрібно готуватися до найгіршого з усіх можливих розвитку подій на міжнародній арені й не гальмувати та блокувати допомогу Україні.
Боррель б’є на сполох через плани Путіна
На переконання шефа європейської дипломатії Жозепа Борреля, у разі перемоги Росії в повномасштабній війні проти України з’явиться вкрай серйозна загроза для існування Європейського Союзу.
Він також звернув увагу на те, що у ключове питання сьогодення полягає не в тому, чи зможе Росія перемогти Україну на полі бою, а в тому, що Європа робить, "щоб не дати Росії виграти війну".
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