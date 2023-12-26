Президент Литви описав сценарій вторгнення Росії в НАТО

На переконання лідера Литви Гітанаса Науседи, російський диктатор Володимир Путін може розпочати вторгнення на територію країн НАТО, якщо Захід зупинить свою підтримку України.

У Литві попереджають про можливу війну РФ і НАТО

Лідер Литви не вірить в те, що підтримка України під час її війни з Росією може одного дня просто зупинитися.

Однак якщо таке дійсно станеться, то країнам Альянсу треба буде ще активніше почати готуватися до вторгнення армії РФ.

Це залежатиме від сценарію війни в Україні. Якщо Росії не вдасться повернути все на свою користь, то, звісно ж, вона застрягне там надовго і не зможе воювати на кількох фронтах. Якщо все буде інакше, і Захід раптом відвернеться від України, не надаватиме їй необхідної допомоги... Так, тоді може статися так, але ймовірність такого сценарію невелика, – заявив Гітанас Науседа, коментуючи розмови про загрозу НАТО з боку Росії. Поширити

Як зазначає президент Литви, абсолютно ніхто достеменно не знає, чого очікувати від очільника Кремля Володимира Путіна.

Саме тому потрібно готуватися до найгіршого з усіх можливих розвитку подій на міжнародній арені й не гальмувати та блокувати допомогу Україні.

Боррель б’є на сполох через плани Путіна

На переконання шефа європейської дипломатії Жозепа Борреля, у разі перемоги Росії в повномасштабній війні проти України з’явиться вкрай серйозна загроза для існування Європейського Союзу.

Якщо ми не змінимо курс найближчим часом і не мобілізуємо всі наші можливості, якщо ми дозволимо Путіну виграти війну в Україні і не зможемо зупинити трагедію в Газі, наш проєкт зазнає значної шкоди, – пояснив дипломат. Поширити

Він також звернув увагу на те, що у ключове питання сьогодення полягає не в тому, чи зможе Росія перемогти Україну на полі бою, а в тому, що Європа робить, "щоб не дати Росії виграти війну".