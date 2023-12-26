Залужний домовився з МО про демобілізацію за певних умов

26 грудня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний офіційно підтвердив, що він домовився з Міноборони України про демобілізацію військових за 36 місяців, однак для цього мають бути виконані конкретні умови.

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Як зазначає Головнокомандувач ЗСУ, одна з ключових умов це те, що не буде масштабних загострень полі бою.

Другий важливий фактор — щоб за 36 місяців бійців на фронті було ким замінити.

Я чітко розумію, що наші бійці зараз на фронті у надскладних і дуже важких умовах роблять свою справу, завдяки якій ми можемо зараз з вами спокійно спілкуватися. Звісно, мені б хотілося, щоб люди, які йдуть до війська, і особливо ті, які вже служать, чітко розуміли, скільки їм необхідно буде воювати, – пояснив Валерій Залужний. Поширити

Він також вкотре нагадав про те, що захищати Україну повинні усі, а не лише якась частина населення.

За словами Головнокомандувача ЗСУ, станом на сьогодні він незадоволений роботою ТЦК.

Ми прослідкували, щоб ключові посади залишилися і продовжили роботу. Щодо керівників - деяких уже звільнили, але процес змін триває. Поширити

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Також Валерій Залужний розкрив деталі підготовки мобілізованих до війни і окремо приділив увагу молоді від 18 до 25 років.

Я згоден з будь-якими ініціативами, які навіть підвищують відповідальність за потрапляння людини на фронт непідготованою. Такого бути не може. У нас є чудова можливість використовувати як наші можливості, так і можливості наших партнерів - і вони приділяють підготовці наших військ велику увагу. Поширити

Окрім того, Головнокомандувач ЗСУ закликав українців не довіряти матеріалам західних ЗМІ, адже вони не розуміють що насправді відбувається в Україні.