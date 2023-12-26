Залужний домовився з МО про демобілізацію за певних умов

26 грудня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний офіційно підтвердив, що він домовився з Міноборони України про демобілізацію військових за 36 місяців, однак для цього мають бути виконані конкретні умови.
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Як зазначає Головнокомандувач ЗСУ, одна з ключових умов це те, що не буде масштабних загострень полі бою.
Другий важливий фактор — щоб за 36 місяців бійців на фронті було ким замінити.
Він також вкотре нагадав про те, що захищати Україну повинні усі, а не лише якась частина населення.
За словами Головнокомандувача ЗСУ, станом на сьогодні він незадоволений роботою ТЦК.
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Також Валерій Залужний розкрив деталі підготовки мобілізованих до війни і окремо приділив увагу молоді від 18 до 25 років.
Окрім того, Головнокомандувач ЗСУ закликав українців не довіряти матеріалам західних ЗМІ, адже вони не розуміють що насправді відбувається в Україні.
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