2024 "воєнний рік" буде відрізнятися від 2023 — Головнокомандувач ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації

2024 "воєнний рік" буде відрізнятися від 2023 — Головнокомандувач ЗСУ

Валерій Залужний
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Джерело:  online.ua

На закритому брифінгу 26 грудня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав, що українське командування знайшло 90% рішень питань для більш ефективної діяльності в наступному році.

Залужний прокоментував, яким буде 2024 рік

Залужний сказав, що 2024 рік відрізнятиметься від 2023-го з огляду на зміну технологій ведення війни.

2024 рік не просто буде відрізнятись, він має відрізнятись, бо інакше нас чекає те, про що я писав у статті. Ми проблеми знайшли, і знайшли десь, мабуть, 90% рішень цих питань, які необхідно обовʼязково вирішити для того, щоб в наступному році діяти більш ефективно, і найголовніше – зберегти людей.

Залужний запевнив, що Україна над цим працює, і українські партнери також абсолюто погоджуються з рішеннями командування.

І можу вас запевнити, що наступний "воєнний рік" буде відрізнятися, ми, принаймні, для цього все робимо.

Що потрібно Україні на полі бою

У листопаді Залужний написав статтю для видання The Economist, де перерахував 5 рішень виходу з позиційного етапу війни. Україні потрібні:

  1. Перевага в повітрі.

  2. Кращі засоби РЕБ.

  3. Контрбатарейний вогонь для ураження артилерії противника.

  4. Засоби для розмінування.

  5. Нарощення резервів.

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