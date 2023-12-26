2024 "воєнний рік" буде відрізнятися від 2023 — Головнокомандувач ЗСУ

На закритому брифінгу 26 грудня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав, що українське командування знайшло 90% рішень питань для більш ефективної діяльності в наступному році.
Залужний прокоментував, яким буде 2024 рік
Залужний сказав, що 2024 рік відрізнятиметься від 2023-го з огляду на зміну технологій ведення війни.
Залужний запевнив, що Україна над цим працює, і українські партнери також абсолюто погоджуються з рішеннями командування.
Що потрібно Україні на полі бою
У листопаді Залужний написав статтю для видання The Economist, де перерахував 5 рішень виходу з позиційного етапу війни. Україні потрібні:
Перевага в повітрі.
Кращі засоби РЕБ.
Контрбатарейний вогонь для ураження артилерії противника.
Засоби для розмінування.
Нарощення резервів.
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