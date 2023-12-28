ЗСУ знищили 30 солдатів армії РФ під Синьківкою — відео

Російські війська вранці 28 грудня здійснили невдалий штурм позицій ЗСУ під Синьківкою на Харківщині. Атака ворога була відбита, противник втратив три десятка військових і 4 одиниці техніки.

Російські окупанти понесли значні втрати під Синьківкою

Сьогодні зранку армія РФ спробувала штурмувати Синьківку Куп’янського району. Проте військові Збройних сил відбили штурм та ліквідували три десятки росіян.

Про це повідомляє командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський в Telegram.

Сирський повідомив, що під час вранішнього штурму Синьківки російські військові зазнали чималих втрат. Зокрема українські військові знищили:

1 танк;

3 БМП.

Крім цього, за даними командира ще один ворожий танк було ушкоджено.

Щодо живої сили, то тут теж росіяни зазнали втрат. Сирський повідомив, що ЗСУ ліквідували 30 окупантів, а ще десятеро було поранено.

Що відомо про ситуацію в районі Синьківки

Синєгубов зазначив, що на цьому напрямку фронту, попри поширювані твердження, окупаційна російська армія не має жодних успіхів, навіть незначних.

Куп’янський напрямок залишається досить важким. Наші Збройні сили лише за останній час відбили понад 20 ворожих штурмових атак із важкою броньованою технікою, з великою кількістю піхоти. Сили та засоби ворога сконцентровані на тому, щоби захопити Синьківку. Успіхів у них там немає. Населений пункт повністю контролюється нашими Збройними силами, – підкреслює глава Харківської ОВА. Поширити

Він підкреслив, що час від часу на околицях населеного пункту точаться бойові дії, однак українські військові активно знищують ворожі штурмові підрозділи.

Якщо якась військова техніка заїхала на територію цього населеного пункту і після того була знищена, це не означає, що ворог його захопив, – пояснює Синєгубов. Поширити

Він також додав, що бойові дії ведуться на території так званої “сірої зони”, кордони якої не змінювались протягом останніх півроку.

За даними Генштабу, протягом 27 грудня на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 9 атак ворога біля Синьківки та східніше Іванівки Харківської області.