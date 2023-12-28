Партнеры по НАТО передают ВСУ данные о взлете авиации РФ

Именно благодаря оперативным сообщениям от западных партнеров становится известно о взлете МиГ-31К или стратегической авиации РФ, выходе в море российских кораблей и даже о подготовке к пуску крылатых ракет "Калибр".

НАТО "видит" вглубь России на 1200 км

Фактически, вся территория РФ находится под постоянным мониторингом разведки стран НАТО и их партнеров.

Об этом пишет Defense Express.

Как сообщил спикер Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат во время телемарафона, западные партнеры передают ВСУ данные о взлете МиГ-31К или стратегической российской авиации, выходе в море кораблей РФ и подготовке к пуску крылатых ракет "Калибр".

Относительно именно вопроса контроля морской акватории, то именно с этим вопросом не может быть, потому что дежурство как над Черным морем стратегических БПЛА RQ-4 Global Hawk, так и в воздушном пространстве Румынии таких самолетов как P-8A Poseidon является просто ежедневным явлением.

В то же время подтверждение возможности США и других западных партнеров зафиксировать взлет стратегической авиации и МиГ-31К действительно приятная неожиданность. Ибо речь идет о возможности ведения мониторинга на дальностях более 1000 км, – пишет издание. Поделиться

В частности, к аэродрому "Саваслейка" в Нижегородской области РФ, откуда регулярно взлетают МиГ-31К, до ближайшей границы с НАТО, Финляндией, почти ровно 1000 км, а в Польшу - 1200 км. Относительно Энгельса, где базируются Ту-95 и Ту-160 от нейтральных вод Черного моря 1200 км, Румынии – 1430 км.

На фоне этого фиксация взлета бомбардировщиков с авиабазы "Оленья" в Мурманской области в 190 км от границы с Финляндией или "Дягилево" под Рязань в 1000 км от Польши не вызывает такого удивления.

В то же время эта информация также говорит о том, что единственная авиабаза стратегической авиации РФ, которая может находиться вне зоны обзора США и их союзников – это "Белая" в Иркутской области, которая в 2400 километрах от Южной Кореи, потому что "Украинка" в Амурской уже в 1200 км от Японии.

Конечно остается вопрос, какие средства используют западные партнеры для получения таких оперативных данных. Ведь создание сети разведывательных спутников для онлайн-мониторинга, в частности с целью противодействия гиперзвуковому вооружению, в США находится только на стадии развертывания и в сентябре 2023 года было сообщено только о запуске 28 спутников, включая коммуникационные, а начало полноценной работы созвездия запланировано к концу 2024 года, когда их количество достигнет 150. Поделиться

То есть, скорее всего, речь идет о других и далеко не космических технологиях, позволяющих, в первую очередь США, держать под контролем большую часть воздушного пространства РФ, но и постоянно обновлять "банк целей" на случай войны, которая с таким уровнем разведки. не может стать для них сюрпризом.

Последние события на фронте подтверждают слухи о предоставлении Украине F-16

По словам анонимного источника, вполне возможно, что первый самолет уже находится в Украине и может использоваться бойцами ВСУ.

Журналисты обратили внимание, что пророссийские телеграмм-каналы все чаще пишут о том, что украинские воины уже используют западные истребители.

Newsweek обратилось за комментарием к украинскому командованию, однако до сих пор не получило ответа.

Также отмечается, что официального подтверждения или опровержения этой информации еще не было.

Несмотря на это журналисты решили проанализировать события на поле боя.

Они обратили внимание на то, что днем 22 декабря на Южном направлении украинским воинам удалось сбить сразу три вражеских самолета Су-34.

Что также важно понимать, за последние три недели россияне потеряли аж восемь своих самолетов.

Самым резонансным событием последних месяцев было уничтожение Украиной десантного корабля "Новочеркасск" во временно оккупированной Феодосии. Это произошло ночью 26 декабря.

Как известно, Воздушные силы ВСУ нанесли удар по враждебной цели крылатыми ракетами по тактической авиации.

По мнению журналистов, такие громкие успехи Украины указывают на то, что она все-таки уже получила хотя бы один истребитель F-16.