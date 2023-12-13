Совместный военный бюджет стран НАТО увеличится на 2 млрд евро

Военный бюджет НАТО увеличится на 12% до 2,03 млрд евро в 2024 году. Гражданский бюджет увеличится на 18% до чуть более 438 млн евро.
Североатлантический альянс масштабирует военный бюджет
НАТО увеличит общие расходы оборонного альянса в следующем году.
Об этом сообщили в пресс-службе НАТО.
Ожидается, что военный бюджет увеличится на 12% до 2,03 млрд. евро в 2024 году. Гражданский бюджет увеличится на 18% до чуть более 438 млн. евро.
Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане отметил, что увеличение и расширение совместного финансирования НАТО позволяет членам Североатлантического союза более эффективно преодолевать общие вызовы безопасности.
Гражданский бюджет НАТО обеспечивает средства на персонал, операционные расходы и расходы на программы штаб-квартиры НАТО и ее международного персонала.
Военный бюджет покрывает операционные расходы штаб-квартиры командной структуры НАТО, миссий и операций по всему миру.
Третьим основным элементом совместного финансирования НАТО является Программа инвестиций в безопасность НАТО, охватывающая большие строительные работы и инвестиции в систему командования и управления. Предельный объем программы на 2024 год составляет 1,3 млрд. евро, что на 30% больше, чем в 2023 году.
Будет ли Украина в НАТО
Президент Джо Байден заявил, что НАТО находится в будущем Украины. Украина станет членом НАТО, только США должны убедиться, что она выиграет войну.
Президент США подчеркнул, что очень гордится, как мощно и объединено НАТО.
К слову, 12 декабря президент Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с президентом США Джо Байденом на фоне усилий по сохранению военной поддержки со стороны Вашингтона.
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