Совместный военный бюджет стран НАТО увеличится на 2 млрд евро

Военный бюджет НАТО увеличится на 12% до 2,03 млрд евро в 2024 году. Гражданский бюджет увеличится на 18% до чуть более 438 млн евро.

Североатлантический альянс масштабирует военный бюджет

НАТО увеличит общие расходы оборонного альянса в следующем году.

Об этом сообщили в пресс-службе НАТО.

Ожидается, что военный бюджет увеличится на 12% до 2,03 млрд. евро в 2024 году. Гражданский бюджет увеличится на 18% до чуть более 438 млн. евро.

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане отметил, что увеличение и расширение совместного финансирования НАТО позволяет членам Североатлантического союза более эффективно преодолевать общие вызовы безопасности.

Совместное финансирование демонстрирует солидарность и коллективную волю членов Североатлантического союза. В турбулентное время нам это нужно как никогда, – сказал он. Поделиться

Гражданский бюджет НАТО обеспечивает средства на персонал, операционные расходы и расходы на программы штаб-квартиры НАТО и ее международного персонала.

Военный бюджет покрывает операционные расходы штаб-квартиры командной структуры НАТО, миссий и операций по всему миру.

Третьим основным элементом совместного финансирования НАТО является Программа инвестиций в безопасность НАТО, охватывающая большие строительные работы и инвестиции в систему командования и управления. Предельный объем программы на 2024 год составляет 1,3 млрд. евро, что на 30% больше, чем в 2023 году.

Бюджеты совместного финансирования укрепляют НАТО, обеспечивая основные силы и средства, способствуя сдерживанию, обороне и оперативной совместимости, а также поддерживая консультации и принятие решений на самом высоком уровне, – заявили в НАТО. Поделиться

Будет ли Украина в НАТО

Президент Джо Байден заявил, что НАТО находится в будущем Украины. Украина станет членом НАТО, только США должны убедиться, что она выиграет войну.

Президент США подчеркнул, что очень гордится, как мощно и объединено НАТО.

Безусловно, НАТО есть в будущем Украины, мы только должны убедиться, что они выиграют войну. Мы говорили с президентом Зеленским, с лидерами Группы семи в Вильнюсе, и подчеркнули необходимость долгосрочной помощи Украине. Поэтому идем шаг за шагом, – подытожил он. Поделиться

К слову, 12 декабря президент Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с президентом США Джо Байденом на фоне усилий по сохранению военной поддержки со стороны Вашингтона.