Партнери по НАТО передають ЗСУ дані про зліт авіації РФ

Саме завдяки оперативним повідомленням від західних партнерів стає відомим про зліт МиГ-31К чи стратегічної авіації РФ, вихід у море російських кораблів та навіть про підготовку до пуску крилатих ракет "Калібр".

НАТО “бачить” вглиб Росії на 1200 км

Фактично вся територія РФ знаходиться під постійним моніторингом розвідки країн НАТО та їх партнерів.

Про це пише Defense Express.

Як повідомив речник Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат під час телемарафону, західні партнери передають ЗСУ дані про зліт МиГ-31К чи стратегічної російської авіації, вихід у море кораблів РФ та підготовку до пуску крилатих ракет "Калібр".

Відносно саме питання контролю морської акваторії, то якраз з цим питань не може бути, бо чергування як над Чорним морем стратегічних БПЛА RQ-4 Global Hawk, так й у повітряному просторі Румунії таких літаків як P-8A Poseidon, є просто щоденним явищем.

Водночас підтвердження можливості США та інших західних партнерів зафіксувати зліт стратегічної авіації та МиГ-31К дійсно є приємною несподіванкою. Бо мова йде про можливість ведення моніторингу на дальностях понад 1000 км, - пише видання. Поширити

Зокрема до аеродрому "Саваслейка" у Нижньогородській області РФ, звідки регулярно злітають МиГ-31К, до найближчого кордону з НАТО, Фінляндією, майже рівно 1000 км, а до Польщі - 1200 км. Відносно Енгельса де базуються Ту-95 та Ту-160 від нейтральних вод Чорного моря 1200 км, Румунії – 1430 км.

На фоні цього фіксація зльоту бомбардувальників з авіабази "Оленья" у Мурманській області у 190 км від кордону з Фінляндією чи "Дягилево" під Рязань у 1000 км від Польщі не викликає вже такого здивування.

Водночас ця інформація також говорить про те, що єдина авіабаза стратегічної авіації РФ, яка може знаходитись поза зоною огляду США та їх союзників – це "Белая" в Іркутській області, яка у 2400 кілометрів від Південної Кореї, бо "Украинка" в Амурській вже у 1200 км від Японії.

Звісно залишається питання, які саме засоби використовують західні партнери для отримання таких оперативних даних. Адже створення мережі розвідувальних супутників для онлайн-моніторингу, зокрема з метою протидії гіперзвуковому озброєнню, у США знаходиться лише на стаді розгортання й у вересні 2023 року було повідомлено лише про запуск 28 супутників, включно з комунікаційними, а початок повноцінної роботи сузір'я запланований лише на кінець 2024 року, коли їх кількість досягне 150. Поширити

Тобто, скоріш за все, мова йде про інші й далеко не космічні технології, які дозволяють, в першу чергу США, тримати під контролем більшу частину повітряного простору РФ, але й постійно оновлювати "банк цілей" на випадок війни, яка з таким рівнем розвідки не може стати для них сюрпризом.

Останні події на фронті підтверджують чутки про надання Україні F-16

За словами анонімного джерела, цілком можливо, що перший літак вже знаходиться в Україні та може застосовуватися бійцями ЗСУ.

Журналісти звернули увагу на те, що проросійські телеграм-канали дедалі частіше пишуть про те, що українські воїни уже використовують західні винищувачі.

Newsweek звернулося за коментарем до українського командування, однак досі не отримало відповіді.

Також зазначається, що офіційного підтвердження або спростування цієї інформації ще не було.

Попри це, журналісти вирішили проаналізувати події на полі бою.

Вони звернули увагу на те, що вдень 22 грудня на Південному напрямку українським воїнам вдалося збити одразу три ворожі літаки Су-34.

Що також важливо розуміти, протягом останніх трьох тижнів росіяни втратили аж вісім своїх літаків.

Найрезонанснішою подією останніх місяців було знищення Україною російського десантного корабля "Новочеркаськ" у тимчасово окупованій Феодосії. Це сталося вночі 26 грудня.

Як відомо, Повітряні сили ЗСУ завдали удару по ворожій цілі крилатими ракетами з тактичної авіації.

На переконання журналістів, такі гучні успіхи України вказують на те, що вона все-таки уже отримала хоча б один винищувач F-16.