Одразу три країни НАТО будуть розміновувати Чорне море — перші подробиці
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Одразу три країни НАТО будуть розміновувати Чорне море — перші подробиці

Чорне море
Джерело:  online.ua

Уже 11 січня 2024 року Болгарія, Румунія й Туреччина мають намір підписати угоду про спільне розмінування акваторії Чорного моря.

Болгарія, Румунія й Туреччина будуть розміновувати Чорне море

Цю інформацію уже офіційно підтвердив міністр національної оборони Туреччини Яшар Гюлер.

Що важливо розуміти, питання розмінування Чорного моря Гюлер торкнувся, розмірковуючи про російсько-українську війну.

Він почав запевняти, що турецька влада "ретельно, відповідально й неупереджено" виконує Конвенцію Монтрьо (регулює судноплавство через протоки Босфор і Дарданелли, які сполучають Чорне й Середземне моря).

У межах "Тристоронньої ініціативи", започаткованої під керівництвом нашої країни проти мінної загрози в Чорному морі, 22-23 листопада ми провели третій раунд засідання Цільової групи з протимінної діяльності в Чорному морі, який приймало наше міністерство… Ми також плануємо провести церемонію підписання в Стамбулі 11 січня 2024 року за участю міністрів оборони трьох країн, – розповів журналістам Яшар Гюлер.

За словами турецького міністра, він плекає надію на те, що "ця війна, яка впливає на весь світ, закінчиться якомога швидше", а територіальна цілісність України буде захищена.

Зеленський заявив про поразку РФ у Чорному морі

Український лідер Володимир Зеленський нещодавно звернув увагу на те, що наша країна змогла перехопити в Росії ініціативу в Чорному морі та створити безпекові умови, які змушують окупантів тікати зі східної частини акваторії та ховати військові кораблі.

Уперше у світі саме в Чорному морі почав діяти флот морських дронів – український флот. Хочу відзначити й те, що тепер – як один із головних результатів наших дій – Росія не здатна використовувати Чорне море як плацдарм для дестабілізації інших регіонів світу, - наголосив Зеленський.

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