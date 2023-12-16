Болгарія, Румунія й Туреччина будуть розміновувати Чорне море

Цю інформацію уже офіційно підтвердив міністр національної оборони Туреччини Яшар Гюлер.

Що важливо розуміти, питання розмінування Чорного моря Гюлер торкнувся, розмірковуючи про російсько-українську війну.

Він почав запевняти, що турецька влада "ретельно, відповідально й неупереджено" виконує Конвенцію Монтрьо (регулює судноплавство через протоки Босфор і Дарданелли, які сполучають Чорне й Середземне моря).

У межах "Тристоронньої ініціативи", започаткованої під керівництвом нашої країни проти мінної загрози в Чорному морі, 22-23 листопада ми провели третій раунд засідання Цільової групи з протимінної діяльності в Чорному морі, який приймало наше міністерство… Ми також плануємо провести церемонію підписання в Стамбулі 11 січня 2024 року за участю міністрів оборони трьох країн, – розповів журналістам Яшар Гюлер. Поширити

За словами турецького міністра, він плекає надію на те, що "ця війна, яка впливає на весь світ, закінчиться якомога швидше", а територіальна цілісність України буде захищена.

Зеленський заявив про поразку РФ у Чорному морі

Український лідер Володимир Зеленський нещодавно звернув увагу на те, що наша країна змогла перехопити в Росії ініціативу в Чорному морі та створити безпекові умови, які змушують окупантів тікати зі східної частини акваторії та ховати військові кораблі.