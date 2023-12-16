Уже 11 січня 2024 року Болгарія, Румунія й Туреччина мають намір підписати угоду про спільне розмінування акваторії Чорного моря.
Болгарія, Румунія й Туреччина будуть розміновувати Чорне море
Цю інформацію уже офіційно підтвердив міністр національної оборони Туреччини Яшар Гюлер.
Що важливо розуміти, питання розмінування Чорного моря Гюлер торкнувся, розмірковуючи про російсько-українську війну.
Він почав запевняти, що турецька влада "ретельно, відповідально й неупереджено" виконує Конвенцію Монтрьо (регулює судноплавство через протоки Босфор і Дарданелли, які сполучають Чорне й Середземне моря).
За словами турецького міністра, він плекає надію на те, що "ця війна, яка впливає на весь світ, закінчиться якомога швидше", а територіальна цілісність України буде захищена.
Зеленський заявив про поразку РФ у Чорному морі
Український лідер Володимир Зеленський нещодавно звернув увагу на те, що наша країна змогла перехопити в Росії ініціативу в Чорному морі та створити безпекові умови, які змушують окупантів тікати зі східної частини акваторії та ховати військові кораблі.
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