Сразу три страны НАТО подпишут соглашение о разминировании Черного моря
Категория
Мир
Дата публикации

Сразу три страны НАТО подпишут соглашение о разминировании Черного моря

Чорное море
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Источник:  online.ua

Уже 11 января 2024 года Болгария, Румыния и Турция намерены подписать соглашение о совместном разминировании акватории Черного моря.

Болгария, Румыния и Турция займутся разминированием Черное море

Эту информацию официально подтвердил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер.

Что важно понимать, вопрос разминирования Черного моря Гюллер затронул, размышляя о русско-украинской войне.

Он начал уверять, что турецкие власти "тщательно, ответственно и беспристрастно" выполняют Конвенцию Монтре (регулирует судоходство через проливы Босфор и Дарданеллы, соединяющие Черное и Средиземное моря).

В рамках "Трехсторонней инициативы", начатой под руководством нашей страны против минной угрозы в Черном море, 22-23 ноября мы провели третий раунд заседания Целевой группы по противоминной деятельности в Черном море, которое принимало наше министерство… Мы также планируем провести церемонию подписания в Стамбуле 11 января 2024 года с участием министров обороны трех стран, – рассказал журналистам Яшар Гюллер.

По словам турецкого министра, он питает надежду на то, что "эта война, которая влияет на весь мир, закончится как можно скорее", а территориальная целостность Украины будет защищена.

Зеленский заявил о поражении РФ в Черном море

Украинский лидер Владимир Зеленский недавно обратил внимание на то, что наша страна смогла перехватить у России инициативу в Черном море и создать условия безопасности, которые заставляют оккупантов бежать с восточной части акватории и прятать военные корабли.

Впервые в мире именно в Черном море начал действовать флот морских дронов – украинский флот. Хочу отметить и то, что теперь как один из главных результатов наших действий Россия не способна использовать Черное море как плацдарм для дестабилизации других регионов мира, - подчеркнул Зеленский.

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