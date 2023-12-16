Сразу три страны НАТО подпишут соглашение о разминировании Черного моря

Уже 11 января 2024 года Болгария, Румыния и Турция намерены подписать соглашение о совместном разминировании акватории Черного моря.
Болгария, Румыния и Турция займутся разминированием Черное море
Эту информацию официально подтвердил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер.
Что важно понимать, вопрос разминирования Черного моря Гюллер затронул, размышляя о русско-украинской войне.
Он начал уверять, что турецкие власти "тщательно, ответственно и беспристрастно" выполняют Конвенцию Монтре (регулирует судоходство через проливы Босфор и Дарданеллы, соединяющие Черное и Средиземное моря).
По словам турецкого министра, он питает надежду на то, что "эта война, которая влияет на весь мир, закончится как можно скорее", а территориальная целостность Украины будет защищена.
Зеленский заявил о поражении РФ в Черном море
Украинский лидер Владимир Зеленский недавно обратил внимание на то, что наша страна смогла перехватить у России инициативу в Черном море и создать условия безопасности, которые заставляют оккупантов бежать с восточной части акватории и прятать военные корабли.
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