В США заявили о продвижении ВСУ вблизи Бахмута

В течение недели украинские силы продвинулись у Бахмута и продолжили позиционные боевые действия с российскими войсками.

Какая ситуация вблизи Бахмута

Геолокационные кадры, опубликованные 20 декабря, показывают, что украинские силы незначительно продвинулись юго-восточнее Клищиевки (юго-западнее Бахмута).

Российские войска 28 декабря продвинулись вблизи Марьинки и продолжили боевые позиционные действия с украинскими силами.

Российские силы также совершили незначительное продвижение северо-западнее Авдеевки и продолжили позиционные боевые действия с украинскими силами 28 декабря. Геолокационные кадры показывают, что российские войска незначительно продвинулись вблизи Авдеевского коксохимического завода к северо-западу от Авдеевки.

От чего будет зависеть продвижение украинских военных в районе Бахмута

По словам полковника ВСУ в запасе, военного эксперта и летчика-инструктора Романа Свитана в комментарии журналистам 24 канала, двое суток российским военным преступникам удалось продвинуться в сторону Богдановки и Хромового, однако накануне украинским военным удалось отбросить их на предыдущие позиции.

Сейчас, как отметил Свитан, российские оккупанты пытаются двигаться в сторону Временного Яра.

Однако населенный пункт расположен на господствующей высоте в этом районе, где уже больше года размещены украинские артиллерийские батареи, удерживающие границу Бахмута.

Как только заходит туда достаточное количество боеприпасов, ВСУ сразу возвращают свои позиции. Сейчас любое продвижение россиян происходит только потому, что у нас недостаточно боеприпасов. Сейчас присутствует нормирование, ведь нет видения, когда будет снабжение боеприпасами в достаточном количестве, - объясняет Свитан. Поделиться

По его убеждению, с получением достаточного количества боеприпасов российских военных преступников отбросят на предыдущие рубежи.