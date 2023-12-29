В США заявили о продвижении ВСУ вблизи Бахмута

В течение недели украинские силы продвинулись у Бахмута и продолжили позиционные боевые действия с российскими войсками.
Какая ситуация вблизи Бахмута
Геолокационные кадры, опубликованные 20 декабря, показывают, что украинские силы незначительно продвинулись юго-восточнее Клищиевки (юго-западнее Бахмута).
Российские войска 28 декабря продвинулись вблизи Марьинки и продолжили боевые позиционные действия с украинскими силами.
Российские силы также совершили незначительное продвижение северо-западнее Авдеевки и продолжили позиционные боевые действия с украинскими силами 28 декабря. Геолокационные кадры показывают, что российские войска незначительно продвинулись вблизи Авдеевского коксохимического завода к северо-западу от Авдеевки.
От чего будет зависеть продвижение украинских военных в районе Бахмута
По словам полковника ВСУ в запасе, военного эксперта и летчика-инструктора Романа Свитана в комментарии журналистам 24 канала, двое суток российским военным преступникам удалось продвинуться в сторону Богдановки и Хромового, однако накануне украинским военным удалось отбросить их на предыдущие позиции.
Сейчас, как отметил Свитан, российские оккупанты пытаются двигаться в сторону Временного Яра.
Однако населенный пункт расположен на господствующей высоте в этом районе, где уже больше года размещены украинские артиллерийские батареи, удерживающие границу Бахмута.
По его убеждению, с получением достаточного количества боеприпасов российских военных преступников отбросят на предыдущие рубежи.
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