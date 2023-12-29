У США заявили про просування ЗСУ поблизу Бахмута

Яка ситуація поблизу Бахмута

Геолокаційні кадри, опубліковані 20 грудня, показують, що українські сили незначно просунулися на південний схід від Кліщіївки (на південний захід від Бахмута).

Російські війська 28 грудня просунулися поблизу Мар’їнки та продовжили позиційні бойові дії з українськими силами.

Російські сили також здійснили незначне просування на північний захід від Авдіївки та продовжили позиційні бойові дії з українськими силами 28 грудня. Геолокаційні кадри показують, що російські війська незначно просунулися поблизу Авдіївського коксохімічного заводу на північний захід від Авдіївки.

Від чого залежатиме просування українських військових в районі Бахмута

За словами полковника ЗСУ у запасі, військового експерта та льотчика-інструктора Романа Світана у коментарі журналістам 24 каналу, дві доби доби російським військовим злочинцям вдалось просунутись в бік Богданівки та Хромового, однак напередодні українським військовим вдалось відкинути їх на попередні позиції.

Наразі, як зазначив Світан, російські окупанти намагаються рухатись у бік Часового Яру.

Однак населений пункт розташований на панівній висоті у цьому районі, де вже більше року розміщені українські артилерійські батареї, які утримують рубіж Бахмута.

Як тільки заходить туди достатня кількість боєприпасів, ЗСУ одразу ж повертають свої позиції. Зараз будь-яке просування росіян відбувається лише тому, що в нас недостатня кількість боєприпасів. Наразі присутні нормування, адже немає бачення, коли буде постачання боєприпасів в достатній кількості, - пояснює Світан. Поширити

На його переконання із отриманням достатньої кількості боєприпасів російських військових злочинців відкинуть на попередні рубежі.