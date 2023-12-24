ЗСУ значно знизили наступальний потенціал армії РФ в районі Бахмута

Українські військові перебувають у стані активної оборони в районі Бахмута на Донеччині і завдають злочинній армії РФ численних втрат.

Що відомо про ситуацію в районі Бахмута

За словами заступника командира штурмового батальйону 5-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, старшого лейтенанта Олексія Тарасенка, ситуація в районі Бахмута залишається важкою, однак протягом останніх днів ворог дещо знизив спроби наступу.

Тарасенко зазначив, що окупаційна російська армія платить дуже високу ціну за кожні 10 метрів просування українською територією.

Військовий підкреслив, що протягом дня тільки за рахунок артилерії і скидань вибухівки за допомогою БпЛА "Мавік" вдається ліквідувати по 15-20 російських військових злочинців.

Це тільки на дуже вузькому відрізку фронту. Загалом, це дуже великі втрати і тисячі за тиждень в зоні відповідальності бригади, - зазначає Тарасенко. Поширити

Він також додав, що українським військовим вдалось трохи стабілізувати лінію фронту.

Збройні сили вийшли на свою другу лінію оборони, яка була підготовлена раніше. І зараз, в принципі, все зводиться до артилерійських обстрілів і опозиційних стрілецьких боїв, - пояснив військовий. Поширити

Він підкреслив, що всі ворожі успіхи звелись до планомірного відходу на 50-100 метрів зі збереженням лінії фронту.

При цьому Тарасенко зазначив, що російським окупантам довелось дуже важко, оскільки піхотні підрозділи ворога мали діяти без підтримки бронетехніки.

Від чого залежатиме просування українських військових в районі Бахмута

За словами полковника ЗСУ у запасі, військового експерта та льотчика-інструктора Романа Світана у коментарі журналістам 24 каналу, дві доби доби російським військовим злочинцям вдалось просунутись в бік Богданівки та Хромового, однак напередодні українським військовим вдалось відкинути їх на попередні позиції.

Наразі, як зазначив Світан, російські окупанти намагаються рухатись у бік Часового Яру.

Однак населений пункт розташований на панівній висоті у цьому районі, де вже більше року розміщені українські артилерійські батареї, які утримують рубіж Бахмута.

Як тільки заходить туди достатня кількість боєприпасів, ЗСУ одразу ж повертають свої позиції. Зараз будь-яке просування росіян відбувається лише тому, що в нас недостатня кількість боєприпасів. Наразі присутні нормування, адже немає бачення, коли буде постачання боєприпасів в достатній кількості, - пояснює Світан. Поширити

На його переконання із отриманням достатньої кількості боєприпасів російських військових злочинців відкинуть на попередні рубежі.