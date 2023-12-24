ВСУ значительно снизили наступательный потенциал армии РФ в районе Бахмута

Украинские военные находятся в состоянии активной обороны в районе Бахмута Донецкой области и наносят преступной армии РФ многочисленные потери.
Что известно о ситуации в районе Бахмута
По словам заместителя командира штурмового батальона 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, старшего лейтенанта Алексея Тарасенко, ситуация в районе Бахмута остается тяжелой, однако в последние дни враг несколько снизил попытки наступления.
Тарасенко отметил, что оккупационная российская армия платит очень высокую цену за каждые 10 метров продвижения по украинской территории.
Военный подчеркнул, что в течение дня только за счет артиллерии и сбросов взрывчатки с помощью БПЛА "Мавик" удается ликвидировать по 15-20 российских военных преступников.
Он также добавил, что украинским военным удалось немного стабилизировать линию фронта.
Он подчеркнул, что все враждебные успехи свелись к планомерному уходу на 50-100 метров с сохранением линии фронта.
При этом Тарасенко отметил, что российским оккупантам пришлось очень тяжело, поскольку пехотные подразделения врага должны были действовать без поддержки бронетехники.
От чего будет зависеть продвижение украинских военных в районе Бахмута
По словам полковника ВСУ в запасе, военного эксперта и летчика-инструктора Романа Свитана в комментарии журналистам 24 канала, двое суток российским военным преступникам удалось продвинуться в сторону Богдановки и Хромового, однако накануне украинским военным удалось отбросить их на предыдущие позиции.
Сейчас, как отметил Свитан, российские оккупанты пытаются двигаться в сторону Временного Яра.
Однако населенный пункт расположен на господствующей высоте в этом районе, где уже больше года размещены украинские артиллерийские батареи, удерживающие границу Бахмута.
По его убеждению, с получением достаточного количества боеприпасов российских военных преступников отбросят на предыдущие рубежи.
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