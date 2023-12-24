ВСУ значительно снизили наступательный потенциал армии РФ в районе Бахмута

Украинские военные находятся в состоянии активной обороны в районе Бахмута Донецкой области и наносят преступной армии РФ многочисленные потери.

Что известно о ситуации в районе Бахмута

По словам заместителя командира штурмового батальона 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, старшего лейтенанта Алексея Тарасенко, ситуация в районе Бахмута остается тяжелой, однако в последние дни враг несколько снизил попытки наступления.

Тарасенко отметил, что оккупационная российская армия платит очень высокую цену за каждые 10 метров продвижения по украинской территории.

Военный подчеркнул, что в течение дня только за счет артиллерии и сбросов взрывчатки с помощью БПЛА "Мавик" удается ликвидировать по 15-20 российских военных преступников.

Это только на очень узком отрезке фронта. В общем, это очень большие потери и тысячи в неделю в зоне ответственности бригады, - отмечает Тарасенко. Поделиться

Он также добавил, что украинским военным удалось немного стабилизировать линию фронта.

Вооруженные силы вышли на свою вторую линию обороны, подготовленную ранее. И сейчас, в принципе, все сводится к артиллерийским обстрелам и оппозиционным стрелковым боям, - объяснил военный. Поделиться

Он подчеркнул, что все враждебные успехи свелись к планомерному уходу на 50-100 метров с сохранением линии фронта.

При этом Тарасенко отметил, что российским оккупантам пришлось очень тяжело, поскольку пехотные подразделения врага должны были действовать без поддержки бронетехники.

От чего будет зависеть продвижение украинских военных в районе Бахмута

По словам полковника ВСУ в запасе, военного эксперта и летчика-инструктора Романа Свитана в комментарии журналистам 24 канала, двое суток российским военным преступникам удалось продвинуться в сторону Богдановки и Хромового, однако накануне украинским военным удалось отбросить их на предыдущие позиции.

Сейчас, как отметил Свитан, российские оккупанты пытаются двигаться в сторону Временного Яра.

Однако населенный пункт расположен на господствующей высоте в этом районе, где уже больше года размещены украинские артиллерийские батареи, удерживающие границу Бахмута.

Как только заходит туда достаточное количество боеприпасов, ВСУ сразу возвращают свои позиции. Сейчас любое продвижение россиян происходит только потому, что у нас недостаточно боеприпасов. Сейчас присутствует нормирование, ведь нет видения, когда будет снабжение боеприпасами в достаточном количестве, - объясняет Свитан. Поделиться

По его убеждению, с получением достаточного количества боеприпасов российских военных преступников отбросят на предыдущие рубежи.